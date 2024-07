am 12.07.2024 - 09:51 Uhr

Bei ProSiebenSat.1 wurde in jüngerer Vergangenheit an einer Ausweitung der Sendungen rund um "Die Reimanns" gearbeitet – ganz offenbar hat man sich da ein kleines Vorbild bei den "Geissens" genommen. Denn die Sprösslinge von Konny und Manu bekommen nun ein eigenes Format. Wie im Rahmen eines Programmevents in Hamburg bekannt wurde, soll dieses (zunächst) exklusiv bei Joyn laufen und "Willkommen bei den Reimanns – Wir sind die Burnetts" heißen.

Der Nachwuchs der Reimanns, das sind ganz konkret Jason Reimann und Janina Burnett. Janina ist inzwischen selbst Mutter und lebt mit ihrem Ehemann und Sohnemann im US-Bundesstaat Oregon. Jason hat sogar zwei Söhne, Kealan und Oliver.



2021 wurde bekannt, dass die Auswanderer von RTLzwei zu Kabel Eins wechseln. Seitdem liefen von "Willkommen bei den Reimanns" bereits zwei Staffeln. Anfangs brachte das dem Sender im Staffelschnitt an die sechs Prozent Marktanteil. Davon ist die Produktion mittlerweile ein Stück entfernt. Im Spätwinter 2024 kam die jüngste Staffel nur noch auf etwa 4,2 Prozent – keine Daten liegen derweil über die Nutzung beim Streamer Joyn vor.

Auch eine andere TV-Familie lässt inzwischen den Nachwuchs von Kameras begleiten. Nach vielen Staffeln von "Die Geissens", die ermöglichten, dass Fernseh-Deutschland Davina und Shania aufwachsen sehen, haben die inzwischen jungen Frauen inzwischen schon drei Staffeln von "Davina & Shania – We Love Monaco" gemacht. Und die jüngste Staffel, die erst Ende Mai zu Ende ging, landete mit sechs Prozent Marktanteil im Staffelschnitt sogar so weit oben wie nie zuvor. Teils stiegen die Quoten einzelner Folgen sogar auf fast acht Prozent.