Schon in den vergangenen Spielzeiten hatte Sky jeweils in der Schlussphase einer Saison, dann wenn's um die Titel ging, Meisterschaftsspiele der deutschen Fußball-Nachwuchsligen im Programm. Konkret ging es damals um die A- und B-Junioren. Nun hat der Pay-TV-Sender mit dem Deutschen Fußball Bund eine neue Vereinbarung geschlossen, die ihm ab der anstehenden Saison und bis Sommer 2027, also für drei Spielzeiten, mehr Nachwuchs-Fußball denn je sichert. Die Rede ist konkret von 70 Spielen pro Saison und zudem auch einer festen Anstoßzeit. Ab 4. August will Sky an Spieltagen immer schon sonntags um 11 Uhr Live-Jugend-Fußball übertragen.

Das passt gut ins Konzept von Sky, weil abseits von Motorsport-Rahmenserien am Sonntagvormittag nur selten Live-Sport übertragen werden kann. Konkret hat Sky nun Rechte an der neu strukturierten U17-DFB-Nachwuchsliga, der U19-DFB-Nachwuchsliga und dem DFB-Pokal der Junioren (U19) erworben. Eine besondere Rolle bei dem Ganzen soll auch der Streaming-Service Wow spielen. Er wird Sponsor der Nachwuchsliga und offizieller DFB-Partner.

Schon im Frühjahr war Wow im Rahmen der Nachwuchs-Fußball-Übertragungen sehr präsent. Ein Abo wird man aber nicht brauchen, um die Nachwuchs-Spiele zu sehen. Sky hat angekündigt, alle Matches als frei empfangbare Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App anzubieten, viele zudem auch auf dem YouTube- und TikTok-Kanal von Sky.



Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Durch die massive Ausweitung unserer Kooperation mit dem DFB als exklusiver Live-Partner der Nachwuchswettbewerbe, dem Engagement von Wow als offizieller Partner der DFB-Junioren sowie der bereits bestehenden Partnerschaft von Wow mit der Virtual Bundesliga bekennen sich Sky und Wow zu zahlreichen der in der jungen Zielgruppe wichtigsten Wettbewerbe des deutschen Fußballs." Gabbe findet, dass Sky mit den 'Stars von morgen' auch die Fans von morgen anspreche.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG: "Wir freuen uns, dass Sky als fester Medienpartner die höchsten nationalen Junioren-Wettbewerbe medial begleitet. Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und Wow übertragen werden."