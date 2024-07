Kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres ist "Davos 1917" im Ersten sowie im SRF zu sehen gewesen. Inzwischen sind die sechs Folgen hierzulande jedoch aus der ARD-Mediathek verschwunden. Schon bald ist die Serie sowohl in Deutschland als auch der Schweiz jedoch wieder zu sehen - bei Netflix. Bereits ab dem kommenden Montag, den 15. Juli, ist die Serie von Contrast Film, Letterbox und Amalia Film auf der Streamingplattform verfügbar.

Die beteiligten Produktionsfirmen dürften nun hoffen, dass ihre Serie auf Netflix noch einmal zusätzliche viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Zumindest linear war "Davos 1917" kein überragender Erfolg. Im Schnitt kamen die sechs Folgen auf weniger als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent (alle Daten vorläufig gewichtet). Durch zeitversetzte Nutzung stiegen Reichweite und Marktanteile zwar noch und auch die 3-Millionen-Marke wurde noch übersprungen, ein Straßenfeger war die deutsch-schweizerische Serie aber nicht. Über die Abrufzahlen in der Mediathek gibt es keine Informationen.

In den Hauptrollen der Serie sind Dominique Devenport, Jeanette Hain und David Kross zu sehen – in weiteren Rollen spielen unter anderem Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart, Welket Bungué, Sven Schelker, Sunnyi Melles, Cornelius Obonya und viele mehr mit. Die Inszenierung der sechs folgen haben Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu und Christian Theede übernommen. Die Drehbücher stammen von Headautor Adrian Illien und seinen Ko-AutorInnen Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter.

"Davos 1917" ist von wahren Begebenheiten inspiriert und erzählt die fiktive Geschichte einer Frau inmitten einer patriarchalen Welt, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht entwickelt. Im Fokus steht die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport). Sie kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie das Kurhaus "Cronwald" führt. Neben Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten sind dort auch vermögende und einflussreiche Gäste aus ganz Europa beherbergt. Johanna gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spioninnen und Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein – und wird plötzlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage.