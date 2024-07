am 12.07.2024 - 15:49 Uhr

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat den Verwaltungsrat des Unternehmens am Freitag über einige Veränderungen informiert, die in den kommenden Monaten greifen. So fusioniert die Hauptredaktion Digitale Medien zum Jahreswechsel mit der Hauptabteilung Programmplanung zu einem neuen Bereich, der künftig für die Planung und Distribution sämtlicher Programminhalte über alle Ausspielwege hinweg zuständig sein wird.

Florian Kumb bekommt auf dem Mainzer Lerchenberg damit mehr Macht, er ist nun schon seit April 2020 Leiter der ZDF-Programmplanung. Eckart Gaddum, bislang Leiter der Redaktion Digitale Medien, übernimmt zum 1. November die Leitung der Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt, zu dieser gehören die Redaktionen "Wiso", Umwelt und Wirtschaftsdokumentationen, Recht und Justiz sowie Service täglich.

Gaddum leitete die ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien seit 2008 und war in dieser Position verantwortlich unter anderem für die ZDF-Mediathek und die übergreifende Steuerung des Onlineprozesses. Komplett verabschiedet sich Gaddum übrigens nicht von seinem aktuellen Bereich. Denn wie das ZDF am Freitag mitteilt, betreue Gaddum künftig "aufgrund seiner Expertise" auch in seiner neuen Funktion weiterhin das Open-Source-Projekt des Senders und den Ausbau des gemeinsamen Streaming-Netzwerks mit der ARD.

Die bisherige Chefin der ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt, Susanne Biedenkopf-Kürten, übernimmt zum 1. November 2024 die Leitung des ZDF-Landesstudios Hessen in Wiesbaden. Der bisherige Leiter dort, Peter Wagner, wechselt zum gleichen Zeitpunkt in die ZDF-Zentrale nach Mainz.