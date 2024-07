Tomas "Shorty" Seyler ist tot. Der ehemalige Darts-Profi und TV-Experte verstarb am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 49 Jahren. Die Nachricht seines Todes machte sein Geschäftspartner Sebastian Hielscher auf einem gemeinsamen Firmen-Instagram-Account öffentlich. Demnach habe Seyler bereits am 29. Juni einen "gesundheitlichen Zusammenbruch" erlitten. Und trotz der Anstrengungen der Ärzte konnten diese ihm nicht mehr helfen.

Seyler gilt als Pionier des deutschen Dartsports. 2006 schrieb er Geschichte, als er zusammen mit Andree Welge als erster deutscher Spieler bei einer WM der PDC an den Start ging. Weitere WM-Teilnahmen erfolgten 2007, 2010 und 2014. Der gelernte Schiffsbauer war lange Zeit die deutsche Nummer eins im Darts und wurde mehrfach Deutscher Meister.

Größere Bekanntheit erlangte Seyler auch durch seine Arbeit im Fernsehen. So agierte er an der Seite von Elmar Paulke sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN als TV-Experte. Bis 2021 war er noch beim Streamingdienst zu hören bzw. sehen, dann erfolgte eine ziemlich abrupte Trennung noch während der damals laufenden WM. Über die genauen Gründe gibt es bis heute keine genauen Informationen, DAZN erkläre damals nur, hinter der Entscheidung würden "keine Lappalien" stecken.

Bei seinem ehemaligen Sender Sport1 zeigt man sich bestürzt über die Nachricht des plötzliches Todes. Michael Langkau, Mitglied der Chefredaktion, sagt: "‚Shorty‘ hat für Darts gelebt – und mit seiner ureigenen emotionalen Art als Experte Pionierarbeit geleistet. Auch dank seines großen Engagements und seiner Begeisterung für Darts, die sich auf sein Publikum übertragen hat, zieht die Sportart inzwischen auch in Deutschland Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in ihren Bann. Bei seiner ersten WM-Teilnahme war das noch undenkbar. Wir werden ‚Shorty‘ über seine Experten-Tätigkeit hinaus vor allem als wunderbaren Menschen und super Typ in Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit der Trauer vor allem seiner Lebensgefährtin, seiner Familie und seinen Freunden."

Und auch Elmar Paulke hat sich bereits zu Wort gemeldet - in einem Statement zeigt er sich geschockt. Paulke sagt, er habe mit Seyler in den vergangenen eineinhalb Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. "Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, die in so einem Moment so banal, so unsinnig wirken. Mir kommen gerade so wahnsinnig viele Erinnerungen hoch, aus wunderbaren Momenten gemeinsam am Kommentatorenplatz. Mit Shorty entstand eine besondere Energie, wir hatten Spaß, wir haben gelacht, es war nichts geplant und immer was los. Shorty, Du alter Chaot, pass auf Dich auf. Und Ruhe in Frieden. [...]"