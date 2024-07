Schon nach wenigen Minuten stand fest, dass Donald Trump bei dem Attentat auf ihn nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Die Tatsache, dass der ehemalige US-Präsident aber von einem Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen wurde, beherrscht an diesem Sonntag trotzdem die weltweiten Medien. So auch in Deutschland: Welt und ntv berichten seit den frühen Morgenstunden über das Attentat. Und auch bei Phoenix und tagesschau24 sind die Vorgänge in den USA das bestimmende Thema des Tages.

Und auch bei den großen Vollprogrammen ging es bereits um das Attentat - und das nicht nur im Rahmen der Nachrichtensendungen. Im Ersten beschäftigte sich der "Presseclub" mit den Schüssen auf Donald Trump und auch im folgenden "Europamagazin" wurde der Anschlag kurz angesprochen. Um 20:15 Uhr wird man zudem einen "Brennpunkt" ins Programm nehmen, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de angekündigt hat.

Durch die Sondersendung in der Primetime bleibt weniger Zeit für die Vorberichterstattung auf das EM-Finale. Wie geplant startet man damit aber bereits um 19:15 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Unterbrochen werden die Berichte dann eben von "Tagesschau" und "Brennpunkt". Darüber hinaus wird Das Erste die "Tagesschau"-Ausgabe um 16 Uhr auf 10 Minuten verlängern - ähnlich wie bereits um 14 Uhr geschehen.

Änderungen gibt es auch im ZDF. Die Mainzer werden im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ab 19:10 Uhr ein "ZDF Spezial" ins Programm nehmen. Die Sendung mit dem Titel "Schüsse auf Trump - Schock im US-Wahlkampf" wird von Antje Pieper moderiert und dauert voraussichtlich rund 15 Minuten. Das "Berlin direkt"-Sommerinterview, "Terra X" und im weiteren Verlauf auch eine "Traumschiff"-Wiederholung verschieben sich dementsprechend.

Eine prominente Programmänderung wird es auch bei ProSieben und in Sat.1 geben. Beide Sender zeigen dann ein "Newstime"-Spezial zum Attentat auf Donald Trump. Claudia von Brauchitsch moderiert die Sendung und spricht unter anderem mit dem USA-Experten Julius van de Laar und dem US-Korrespondenten Axel Storm. Das ursprünglich geplante Primetime-Programm verschiebt sich um jeweils 10 bis 15 Minuten nach hinten.

RTL und ntv sendeten zwischen 13:55 und 14:55 Uhr gemeinsam eine von Peter Kloeppel und Mara Bergmann moderierte Sondersendung. "RTL Aktuell" soll darüber hinaus verlängert werden und auch um 20:15 Uhr ist eine Spezial-Ausgabe der Nachrichtensendung geplant. Die Free-TV-Premiere des Films "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" verschiebt sich demnach auf 20:30 Uhr, das "RTL EM-Studio" wurde bereits am Samstag und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant beendet.

Hinweis: Die Infos zum "Brennpunkt" und zu den RTL-Sondersendungen haben wir nachträglich ergänzt.