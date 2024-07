Shannen Doherty ist tot. Die Schauspielerin verstarb am Samstag im Alter von 53 Jahren, das hat ihre Pressesprecherin am Sonntag bestätigt. "Am Samstag, dem 13. Juli, verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem sie viele Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte." Die Pressesprecherin der Schauspieler bat darum, die Privatsphäre der Familie, die in den letzten Stunden an der Seite Dohertys waren, zu respektieren.

Bei Shannen Doherty wurde vor fast zehn Jahren, im Jahr 2015, Brustkrebs diagnostiziert. Zwei Jahre später gab sie bekannt, dass der Krebs zurückgehe. Die Krankheit kehrte aber wenige Jahre später zurück und zuletzt machte Doherty mehrfach deutlich, dass sie die Krankheit nicht besiegen wird können. Dennoch zeigte sie sich immer wieder auch kämpferisch in der Öffentlichkeit.

Doherty spielte bereits Anfang der 80er Jahre als Kind in einigen Folgen von "Unsere kleine Farm" mit, weltweite Bekanntheit erhielt dann in den 90er Jahren durch die Serie "Beverly Hills 90210", in der sie die Rolle der Brenda Walsh vier Staffeln lang verkörperte, ehe sie die Produktion verließ. In der ebenfalls sehr erfolgreichen Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" spielte sie drei Staffeln lang die Hexen-Schwester Prue, wurde dann aber durch Rose McGowan (Paige) ersetzt. Später hatte sie auch eine eigene Realityshow ("Breaking Up with Shannen Doherty")

Mit dem plötzlichen Erfolg und der einhergehenden Dauerbeobachtung durch die Presse hatte Doherty Probleme. Auf den Höhepunkt ihrer Karriere machte die Schauspielerin immer wieder Schlagzeilen mit Alkohol-Exzessen. Das, und immer wiederkehrende Berichte rund um Streitereien zwischen Doherty und ihren Co-Stars, brachten ihr das Image des "Bad girls" ein.