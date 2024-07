Im April feierte die erste Staffel der Serie "Máxima" ihre Weltpremiere in Cannes, wenig später ging sie dann auch in den Niederlanden beim Streamingdienst Videoland online. Nun findet die royale Romanze ihren Weg nach Deutschland: RTL+ wird die sechsteilige erste Staffel ab dem 17. August im Stream anbieten. Die lineare Ausstrahlung erfolgt dann am Sonntag, dem 18. sowie 25. August jeweils ab 20:15 Uhr in Dreierpacks beim Pay-TV-Sender RTL Passion.

"Máxima" basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten, das von De Bezige Bij in den Niederlanden veröffentlicht wurde. Die erste Staffel erzählt von ihren frühen Jahren in Argentinien und New York und reicht bis zu ihrem Leben als Königin der Niederlande. Von dem Moment an, in dem Máxima an der Seite von Kronprinz Willem-Alexander erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als er um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein.

Máxima wird von der argentinischen Schauspielerin Delfina Chaves gespielt, Kronprinz Willem-Alexander von Martijn Lakemeier. Die Rollen des früheren Herrscherpaars Claus von Amsberg und Königin Beatrix übernehmen Sebastian Koch und Elsie de Brauw. Millstreet Films produziert in Koproduktion mit Beta Film und FBO. Die Serie wurde in mehr als 25 Länder verkauft und eine 2. Staffel ist bereits bestellt worden. Beta Film verantwortet den Weltvertrieb.