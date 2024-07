am 15.07.2024 - 17:25 Uhr

Thomas Reichart wird zum 1. November neuer Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv. Er folgt damit auf Michael Bewerunge, der im Gegenzug die Studioleitung in Wien übernimmt. Britta Hilpert verlässt indes die österreichische Landeshauptstadt und wird zum 1. Oktober neue Studioleiterin in Hamburg.

Reichert übernahm im Jahr 2014 zunächst die Leitung des Auslandsstudios in Peking, bevor er 2019 als Redakteur und Reporter ins Hauptstadtstudio Berlin zurückkehrte. Als Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Tel Aviv ist er ab November verantwortlich für die Berichterstattung aus Israel, den palästinensischen Autonomiegebieten, Jordanien und Zypern. Michael Bewerunge ist seit 2020 Studioleiter im Auslandsstudio Tel Aviv. Für das ZDF ist er bereits seit 1992 in verschiedenen Bereichen der ZDF-Chefredaktion tätig. Aus dem Auslandsstudio Wien wird Bewerunge künftig für die Berichterstattung aus dem südosteuropäischen Raum zuständig sein.

Britta Hilpert wiederum arbeitet seit 1993 in verschiedenen Redaktionen der ZDF-Chefredaktion. Nach Stationen bei "WISO" und im "heute-journal" wechselte sie 1997 als Reporterin ins ZDF-Landesstudio Hessen. Von 1998 bis 2000 leitete sie das ZDF-Landesstudio im Saarland, ehe sie Korrespondentin in Brüssel war. Es folgten Studioleitungen in Moskau und Brandenburg, 2018 wechselte sie schließlich nach Wien.