RTL hat verraten, wann genau das neue "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" startet. Die Show mit vielen ehemaligen Camperinnen und Campern wird ab dem 16. August täglich zur besten Sendezeit bei RTL zu sehen sein. Die Staffel umfasst 17 Episoden, das Finale steigt also am 1. September. Durch den täglichen Sendeplatz um 20:15 Uhr wird der Sommer-Dschungel im Programm von RTL noch prominenter platziert als das Original, das meist ja am späten Abend zu sehen ist.

In einer Pressemitteilung heißt es von RTL jetzt außerdem, dass das Dschungelcamp mit der kommenden Staffel gleich drei Premieren feiere. So findet die Show erstmals im Sommer statt und ebenfalls zum ersten Mal setzt man auf ehemalige Teilnehmer - so weit so klar. Stärken will RTL mit dem Dschungelcamp auch seinen Streamingdienst RTL+, alle Ausgaben sind daher - das ist die dritte Premiere - einen Tag vorab eben dort zu sehen. Los geht’s hier also bereits am 15. August.

Möglich wird das, weil "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" anders als das Original nicht live produziert wird, sondern aufgezeichnet wird. Dementsprechend kann man die Ereignisse im Camp enger verdichten und kompakter erzählen. Damit hatte man unter anderem beim "Sommerhaus der Stars" bereits gute Erfahrungen gemacht, beim klassischen Dschungel setzte man aber auch zuletzt noch auf Live-Sendungen.

Im Sommer-Dschungel, den man übrigens anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Originals veranstaltet, schickt RTL 13 ehemalige Camperinnen und Camper nach Südafrika. Mit dabei sind Sarah Knappik, Winfried Glatzeder, Georgina Fleur, Giulia Siegel, Mola Adebisi, David Ortega, Thorsten Legat, Kader Loth, Hanka Rackwitz, Elena Miras, Daniela Büchner, Eric Stehfest und Gigi Birofio. Nicht mit dabei ist ein ehemaliger Gewinner der Show.

Dem Sieger der Sommer-Staffel winken 100.000 Euro. Moderiert wird "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wie auch das Original von Sonja Zietlow und Jan Köppen, auch Dr. Bob ist mit dabei. Produziert wird von ITV Studios Germany.