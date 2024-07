am 16.07.2024 - 13:09 Uhr

Constantin Film stellt sich in der Kommunikation neu auf. Katharina Hiersemenzel, die 2020 als SVP Public Policy zu Constantin kam, verantwortet in ihrer neuen Rolle als Chief Strategy & Policy Officer neben der Politikarbeit künftig auch die firmeninterne Umsetzung strategischer Themen. Katja Wirz wiederum wird neue Unternehmenssprecherin und verantwortet damit die Kommunikation, die das Unternehmen als Ganzes betreffen. Beide berichten direkt an Oliver Berben.

Wirz hatte seit 2009 die Filmpresse der Constantin Film geleitet und übergibt diese Aufgabe nun an Linda Fiolka und Eric Lehmann. Sie kommentiert ihre neue Aufgabe mit den Worten: "Constantin Film ist als Unternehmen einzigartig und mir ist es wichtig, das Image und die Wahrnehmung des Unternehmens nach außen noch weiter zu stärken. Das ist eine der spannendsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann. Ich danke Oliver Berben und dem gesamten Vorstand ganz herzlich für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Katharina Hiersemenzel sagt: "Um Geschichten zu erzählen, die unterhalten, berühren und zum Nachdenken anstoßen, ist ein unterstützendes regulatorisches Umfeld eine unverzichtbare Grundlage. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Oliver Berben und den so großartigen Kolleginnen und Kollegen der Constantin Film weiterhin die Politikarbeit zu gestalten und den Vorstand künftig auch bei der Umsetzung firmeninterner strategischer Fragen zu unterstützen."

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Katja Wirz und Katharina Hiersemenzel sind zwei großartige Mitarbeiterinnen dieser Firma und ihre neue erweiterte Verantwortung im Bereich des Vorstands zeigt, wie sehr uns die weiter voranschreitende Modernisierung des Konzerns am Herzen liegt. Beide zählen in ihrem Gebiet zur Top-Elite in Deutschland und ich bin sehr dankbar und stolz, dass sie ihre Zukunft gemeinsam mit dem großartigen Team der Constantin Film verbringen werden."