Nach Kooperationen 2015 und 2018 wird DJ David Guetta nun erneut prominent im Programm von RTLzwei zu sehen sein. Der Sender ist eine einmonatige Partnerschaft mit dem internationalen Produzenten sowie Star-DJ und Warner Music Central Europe eingegangen. Dadurch wird David Guetta als musikalischer Act im On-Air-Marketing von RTLzwei zu sehen sein.

Konkret wird er seinen aktuellen Hit "I Don’t Wanna Wait", den er zusammen mit OneRepublic produziert hat, in Werbetrennern und Trailern von RTLzwei performen. Durch die Kampagne will der Sender den DJ auch inhaltlich mit aktuellen Formaten verbinden und zudem unterstreichen, dass man sich als "Home of Reality" sieht.

"Home of Reality" war von RTLzwei bzw. El Cartel Media auch auf den Screenforce Days vor wenigen Wochen das ausgegebene Motto. Inzwischen muss man sich in diesem Bereich aber einer ziemlich harten Konkurrenz erwehren - nicht zuletzt RTL hat hier in den vergangenen Jahren massiv investiert und bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern inzwischen ganzjährig vor allem auf RTL+ diverse Reality-Formate an. Auf den Screenforce Days trat RTL daher auch unter dem Motto "Home of Reality" auf. "Alle behaupten's, aber wir sind's", sagte RTL-Chefin Inga Leschek (DWDL.de berichtete).

Thomas Elbracht, Leiter Music & Live Entertainment RTLzwei, sagt zum nun geschlossenen Deal: "Wir freuen uns sehr, David Guetta erneut bei RTLzwei begrüßen zu dürfen. Seine Musik und seine Energie passen perfekt zu unseren Formaten und unserem Publikum. Mit seiner neuen Hit-Single 'I Don't Wanna Wait' bringt er den Sommer von Ibiza direkt zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern."