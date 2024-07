Nach zehn Staffeln endete im Sommer vergangenen Jahres in den USA die Serie "The Blacklist" mit James Spader in der Hauptrolle, wenig später waren die Folgen dann hierzulande auch bei Netflix zu sehen. Nun steht demnächst die Premiere im klassischen linearen TV an: AXN Black zeigt die 22 noch ausstehenden Episoden aus Staffel 10 ab dem 12. September immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, im Anschluss stehen sie dann auch in den AXN Black-Mediatheken.

Und wie es sich für ein Finale gehört, spitzt sich für die Hauptfigur Raymond Reddington zum Abschluss die Lage zu - denn als seine bislang geheime Rolle als FBI-Informant enthüllt wird, verbünden sich ehemalige Blacklister gegen ihn, entschlossen, tödliche Rache zu nehmen. Red und die FBI-Task-Force stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen.

Wer sich zur Einstimmung auf das Serienfinale nochmal alle 196 Folgen aus den Staffeln 1 bis 9 noch einmal ansehen will, der hat zum einen über die AXN Black-Mediatheken Zugriff auf sämtliche Boxsets - oder er schaltet ab dem 1. September durchgehend AXN Black ein, dort sind über neun Tage hinweg nämlich alle Folgen noch einmal zu sehen.