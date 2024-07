Kurz vor seinem 75. Geburtstag Ende August beendet Peter Maffay in diesen Tagen mit seiner Farewell-Tour seine Bühnenkarriere, das letzte Konzert findet am 20. Juli in Leipzig statt - also an dem Ort, wo er schon 1990 vor 60.000 begeisterten Fans aufgetreten war. Im Vorfeld dieses großen letzten Auftritts ließ sich Maffay fast ein Jahr lang exklusiv von Filmemacher Andreas Heineke für eien ARD-Doku begleiten.

Die Kameras liefen mit bei den Vorbereitungen seiner letzten „Farewell Tour“, in privaten Momenten hinter der Bühne, im Studio mit seiner Band oder auf Familienreise in seine Heimat Rumänien. "Es sind berührende, intime und exklusive Einblicke, die nicht nur Fans überraschen werden. Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen", schreibt die ARD.

Zu sehen sein wird etwa auch, wie Peter Maffay sich mit seiner Band einschwört oder auf die vielen Überraschungsgäste und jahrelangen Wegbegleiter wie Johannes Oerding und Anastacia trifft, die ihn auf der Tour begleiten. Ganz persönliche Einblicke über Peter Maffay als Familienmenschen abseits des Rampenlichtes geben seine Ehefrau Hendrikje und Sohn Yaris. Zudem öffnet der Rocksänger exklusiv für diese ARD-Dokumentation sein Filmarchiv und teilt erstmals Aufnahmen, die es noch nie zuvor öffentlich zu sehen gab.

Zu sehen gibt es den einstündigen Film über Peter Maffay an seinem 75. Geburtstag, also am 30. August im Ersten ab 22:20 Uhr.