am 18.07.2024 - 15:29 Uhr

Auch personell gibt es eine Veränderung: So ist künftig Nadine Schlömer als neue Ermittlerin mit dabei. Daneben sind auch Timo Heitmann und Patrick Hufen weiterhin als "Versicherungsdetektive" für den Privatsender im Einsatz.

Ebenfalls am 18. August meldet sich übrigens Martin Rütter zurück: Sieben neue Folgen seiner tierischen Dokusoap "Die Unvermittelbaren" laufen sonntags um 15:45 Uhr. Bevor die neuen Hunde vorgestellt werden, gibt's am 11. August aber erstmals einen Blick zurück - in Form einer Wiedersehens-Folge.