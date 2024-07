Elton, Frank Buschmann und Stefan Raab - es ist eine vertraute Kombination, die in einer neuen Samstagabendshow bei RTL zusammenkommen wird. "Eltons 12" ist deren Titel und produziert werden soll sie im Herbst von Raabs neuer Firma Raab Entertainment. Während Stefan Raab somit als Produzent im Hintergrund agiert, übernimmt Elton die Moderation, Frank Buschmann kommentiert.

Für Elton gibt es nach seinem überraschenden Aus bei "Schlag den Star" auf ProSieben somit also eine neue Gelegenheit, sich am Samstagabend zu beweisen - noch dazu in vertrauter Umgebung. Zusammen mit Buschmann hatte Elton jüngst bereits die von ProSieben zu RTL gewechselte Spielshow "Schlag den Besten" präsentiert, die allerdings, wie zu hören ist - wohl zugunsten zu "Eltons 12" - trotz guter Quoten erstmal nicht fortgesetzt wird.

Tatsächlich dürfte "Eltons 12" für RTL ein guter Ersatz sein, setzt die neue Show doch auch abseits von Elton und "Buschi" auf ähnliche Zutaten. In jeder Ausgabe treten zwölf prominente Kandidaten an, die eine Gemeinsamkeit haben - etwa ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft. Als Gruppe sind sie zwar verbunden, allerdings duellieren sie sich in zwei Spielrunden in Eins-gegen-Eins-Duellen sowie einem Finale, in dem die besten Drei gegeneinander antreten. Wer gewinnt, darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Die Bandbreite der Spiele reiche von "filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit, bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche", verspricht RTL. Und Moderator Elton sagt: "Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben. Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch - ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren." Ausgestrahlt werden soll "Eltons 12" im Winter.