am 18.07.2024 - 12:19 Uhr

Gerade erst haben Benni und Dennis Wolter die letzte Ausgabe ihrer Show "World Wide Wohnzimmer" unter dem Dach des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots funk gezeigt, da steht schon fest, wo die Zwillinge künftig beheimatet sein werden. Mit ihrer bislang bei YouTube ausgestrahlten Show ziehen sie zum ProSiebenSat.1-Streamer Joyn, der gleich 156 neue Folgen angekündigt hat.

Konkret wird "World Wide Wohnzimmer" erstmals am Donnerstag, den 15. August bei Joyn zu sehen sein. Danach erscheinen die neuen Folgen jeweils montags, mittwochs und freitags auf der Plattform - produziert von PrettyWellDone, also jener Firma, die Benni und Dennis Wolter vor einem Jahr zusammen mit Florida Entertainment gegründet haben.

"Das 'World Wide Wohnzimmer' ist endlich Zuhause: Im Home of Entertainment", erklärten die Zwillinge in einem gemeinsamen Statements. "Wir packen gerade unsere beliebtesten Formate und nagelneue Ideen aus den Umzugskartons und freuen uns sehr auf die feierliche Eröffnung am 15. August." Geplant ist, dass Promis aus Pop, Politik, Kultur und Social Media zu "witzigen Quizzes, verrückten Talk-Games und spannenden Interviews" eingeladen werden.

Thomas Münzner, Contentchef Joyn: "Das 'World Wide Wohnzimmer' ist längst ein unverzichtbarer Bestandteil der Unterhaltungslandschaft - gerade beim jungen Publikum. Das liegt an den Machern, Moderatoren und Entertainern Benni und Dennis Wolter, die mit ihrem selbstironischen Stil ihrer Show eine ganz besondere Note verleihen. Auf Joyn kann die Show ihren nächsten Schritt machen."

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Zeit von "World Wide Wohnzimmer" bei funk enden wird - nach mehr als sieben Jahren, in denen fast 1.600 Videos veröffentlicht wurden (DWDL.de berichtete). Das Format war zwar ein voller Erfolg, allerdings seien die Show und ihre Community inzwischen aus der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, an die sich funk richtet, "herausgewachsen", wie funk erklärte.