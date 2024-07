Nachdem sich Tele 5 die "schlechtesten Filme aller Zeiten" nicht mehr leisten wollte, findet die kultige Trashfilm-Reihe mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten bekanntlich bei Nitro und RTL+ eine neue TV-Heimat. Wann genau es losgeht, war bislang aber noch nicht bekannt. Nun steht der Ausstrahlungstermin der neuen Staffel jedoch fest - und dabei setzt der Sender auf die bewährte Sendezeit am späten Freitagabend.

"#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist ab dem 30. August jeweils freitags gegen 22:00 Uhr bei Nitro zu sehen. In gewohnter Manier werden Kalkofe und Rütten dann also wieder "filmische Totalausfälle" scharfzüngig und ironisch auseinandernehmen, wie es heißt. Eine Woche vor der TV-Ausstrahlung gibt's die neuen Folgen außerdem beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Im Umfeld des Einstands sind darüber hinaus Ende August beziehungsweise Ende Oktober zwei Live-Events in Berlin und Duisburg geplant, bei denen die beiden Hosts vor "SchlaFaZ"-Fans ihre Kommentare zum Besten geben.

Kurios: Zum Start der neuen Staffel haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten direkt eine RTL-Eigenproduktion auserwählt - den 25 Jahre alten Spielfilm "S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette" mit Heinz Hoenig, Verona Pooth - damals noch Feldbusch - und Maren Gilzer. Auch vier weitere Filme, die im Rahmen der "ScheFaZ"-Reihe zu sehen sein werden, stehen inzwischen fest.

Zur Einstimmung hat Nitro sein "SchleFaZ"-Duo gebeten, ein paar Sätze zu den ersten Filmen zu verfassen. Wie sie die Streifen bewerten...

Kalkofe und Rütten über "S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette" (1999), Ausstrahlung am Freitag, 30. August 2024



"Mit dem zweiten Teil der legendären 'S.O.S. Barracuda"-Spielfilmreihe aus dem Jahr 1999 hat RTL zur Einfuhr in den neuen SchleFaZ-Heimathafen als Willkommens-Geschenk gleich stolz ein eigenes Murks-Meisterwerk aus dem Giftschrank gezogen: Eine Horde ruchloser Verbrecher nimmt die gesamte Besatzung eines Glücksspieldampfers vor der Küste von Travemünde während eines Charity-Events als Geiseln - und nur ein Mann, Barracuda-Kapitän Jan Fehrmann, kann sie aufhalten. „Stirb Langsam“ nach Zahlen mit dem Besten, was das deutsche Hollywood zu bieten hat: Heinz Hoenig als diabolischer Oberschurke, Verona Feldbusch und Maren Gilzer als optische Sättigungsbeilagen und kein Geringerer als Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer (bzw. dessen Darsteller Nick Wilder) als Bruce-Willis-Ersatz. SchleFaZiger geht’s nicht!"

Kalkofe und Rütten über über "Aerobicide“ (1987). Ausstrahlung am 6. September

"Achtung: 'This Workout’ll Kill You!'. So warnt uns jedenfalls die Tagline zu diesem solitären Slasher-Spektakel aus der Welt der kunterbunten 80er-Pop-Gymnastik. Und auch wenn man beim Zuschauen nicht direkt körperlichen Schaden nimmt – 'Aerobicide' schlägt doch gnadenlos wertvolle Lebenszeit mausetot und metzelt nebenbei noch eiskalt jedes menschliche Plausibilitäts-Empfinden nieder. Ein neonfarbener Gymstudio-Schlitzer-Schocker, geschmiedet in glühend heißem Drehbuch-Irrsinn und somit wie gemacht für einen exquisiten SchleFaZ-Abend im Kreise der Lieben! Spoiler: Wer am Ende für die über 12 bedauernswerten Slasher-Opfer in Spandex und wollenen Waden-Wärmern, verantwortlich ist, wird ihnen den Atem rauben…"

Kalkofe und Rütten über "A*P*E" (1976), Ausstrahlung am 13. September

"Nicht jeder Riesenaffe ist King Kong, auch wenn er es gern wäre! Das lernen wir bei diesem Haufen dampfender Affenkacke aus dem Jahr 1976, als man mit diesem US-südkoreanischen Rip-Off versuchte, dem damals angekündigten großen Kong-Kino-Remake zuvorzukommen. Nur halt ohne Budget, Stars oder echten Riesenaffen. Freuen Sie sich auf einen Praktikanten im Zottelfell, der mit Turnschuhen Papp-Häuser kaputttritt und minutenlang im Wasser mit einem toten Hai vom Fischmarkt ringen muss. Solche herrlich absurde Scheißfilmperlen werden heute einfach nicht mehr hergestellt - leider!"

Kalkofe und Rütten über "Der Einzelkämpfer" (1978), Ausstrahlung am 20. September

"Ein Action-Feuerwerk der Güteklasse Bums! Kung-Fu-Fighter Jim Kelly mit dem originellen Signature-Move ‚Jedem-in-die-Klöten-hauen‘ gibt alles, um den Verkauf einer tödlichen Kältebombe zu verhindern! Unterstützt wird der nicht ganz so einzeln kämpfende Einzelkämpfer dabei von seiner fulminanten Frisur, dem Bruce-Lee-Lookalike Myron Bruce Lee und dem einmaligen James-Bond-Original-Darsteller George Lazenby persönlich. Aber der Film bietet noch mehr echtes 007-Feeling, denn auch der legendäre Goldfinger-Handlanger OddJob alias Harold Sakata tritt hier als Oberschurke auf! Doch keine Angst - der Film hält nichts von dem, was er verspricht. Sonst wäre er ja kein SchleFaZ!"

Kalkofe und Rütten über "Sand Sharks" (2012), Ausstrahlung am 27. September

"SchleFaZ ohne Hai-Film, das wäre wie Brad P. ohne Angelina oder Olli P. ohne Amira – einfach so viel besser für alle. Aber leider nicht vertragskonform. Insofern präsentieren wir nicht ohne Scham: 'Sand Sharks', den Digi-Knorpelfisch-Fiebertraum des notorischen Regie-Hochstaplers Mark Atkins! Für alle Strandgänger, die sich im offenen Meer wesentlich sicherer fühlen, die oft starr vor Angst auf ihren Badetüchern liegen und sich fragen, wann wohl ein hungriger Hai aus der sandigen Tiefe schießt, um sie zu verschlingen, ist dieses Werk der ultimative Schocker! Für alle anderen definitiv nicht. Wir vermuten stark, dass diese Gruppe die Mehrheit bildet."