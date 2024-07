Die IVW-Zahlen für das zweite Quartal 2024 sind da und erneut gibt es für eine große Anzahl an Titeln eine negative Auflagenentwicklung. In den Top 15 der meistverkauften Titel schaffte nur die Programmzeitschrift "Nur TV Plus" ein leichtes Plus in der verkauften Auflage. Für die direkte Konkurrenz ging es teils deutlich bergab: "TV 14" war mit einem Minus in Höhe von 9,6 Prozent sowie 140.907 weniger verkauften Exemplaren im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 der größte Verlierer. Aber auch "TV Digital" verlor sehr deutlich.

Das größte prozentuale Minus der Kauftitel mit der höchsten Auflage verzeichnete die "Bild am Sonntag", die 21,2 Prozent weniger Exemplare verkaufte als noch im Vorjahresquartal. Für die tägliche "Bild" ging es im Vergleich dazu nur um 5,9 Prozent hinab. Beim Sonntagstitel sind die Gründe nicht schwer auszumachen, hier hatte Springer den Zustellservice zur Jahresmitte 2023 eingestellt. Bei "Bild" ist das Minus wohl auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen, die der Verlag Ende des vergangenen Jahres durchgedrückt hatte. Bei der harten Auflage, die Abo und Einzelverkauf umfasst, betrug das Minus der "BamS" satte 36 Prozent, bei der "Bild" immerhin noch etwas mehr als 10 Prozent.

Vergleicht man die Zahlen von "Bild" und "Bild am Sonntag" mit denen aus dem Quartal 1/2024 sieht es schon besser aus. Hier steigerte die Tageszeitung ihre harte Auflage sogar leicht um 1,5 Prozent, besonders im Einzelverkauf performte die "Bild" gut. Auch bei der "BamS" stieg der Einzelverkauf im Vergleich zum Vorquartal etwas an, dennoch sank die harte Auflage um rund 0,5 Prozent. Die "BamS" verliert also Abonnentinnen und Abonnenten.

Sehr gegensätzlich verläuft unterdessen die Entwicklung von "Welt" und "Welt am Sonntag". Während die Tageszeitung im zweiten Quartal ihre harte Auflage um fast ein Viertel auf 45.050 steigern konnte, gab die Sonntagsausgabe im gleichen Zeitraum um fast 10 Prozent nach - auch hier dürfte die inzwischen beendete Zustellung eine große Rolle spielen. Größte Wochenzeitung bleibt die "Zeit", die zwischen April und Juni nur ein leichtes Minus bei der harten Auflage in Höhe von 0,7 Prozent verzeichnete.

in Prozent TV 14 1.334.235 1.475.142 -140.907 -9,6 % Bild 970.287 1.030.830 -60.543 -5,9 % Nur TV Plus 810.404 788.363 +22.041 +2,8 % TV Digital 736.314 802.104 -65.790 -8,2 % Landlust 721.981 754.095 -32.114 -4,3 % TV Direkt 705.772 718.298 -12.526 -1,7 % Hörzu 675.780 722.179 -46.399 -6,4 % Der Spiegel 674.902 702.547 -27.645 -3,9 % Die Zeit 601.486 606.894 -5.408 -0,9 % TV Pur 540.833 547.857 -7.024 -1,3 % TV Movie 505.583 554.648 -49.065 -8,8 % TV Spielfilm 480.259 513.800 -33.541 -6,5 % Bild Am Sonntag Gesamt 457.256 580.001 -122.745 -21,2 % Auf Einen Blick 456.285 497.139 -40.854 -8,2 % Freizeit Revue 397.502 428.569 -31.067 -7,2 %

Zu den großen Gewinnern der neuesten IVW-Zahlen gehört "11 Freunde". Das Magazin für Fußballkultur legte im Quartalsvergleich um fast ein Drittel zu und kam auf 83.491 verkaufte Exemplare. Auch das Plus bei der harten Auflage bewegte sich in diesem Rahmen. Für die Macherinnen und Macher um Chefredakteur Philipp Köster sind das gute Nachrichten. Im vergangenen Jahr war die Zukunft des Magazins lange unsicher, letztlich hat RTL Deutschland seine Anteile an die Spiegel-Gruppe verkauft, die das Magazin seither sukzessive auch auf der eigenen Plattform prominent promotet.

Wie schon zuletzt auch ist erneut "Cicero" ein großer Gewinner der IVW-Zahlen. Das Magazin für politische Kultur legte, ähnlich wie "11 Freunde" um rund ein Drittel bei der verkauften Auflage zu. Ein sensationelles Quartal hat außerdem der Revue Verlag hinter sich: Alle drei Magazine des Verlags, also "Meine Revue", "Woche Exklusiv" als auch "Welt von Heute", gehörten zu den größten Gewinnern der neuesten Auswertung. "Welt von Heute" war mit einem Plus von rund 23.000 Exemplaren (+40,9 Prozent) sogar der größte Gewinner.

in Prozent Welt von Heute 79.312 56.309 +23.003 +40,9 % Schöne Welt 132.038 109.054 +22.984 +21,1 % Meine Revue 78.108 55.194 +22.914 +41,5 % Nur TV Plus 810.404 788.363 +22.041 +2,8 % Freizeit Total 136.751 115.258 +21.493 +18,6 % 11 Freunde - Magazin Fü 83.491 63.162 +20.329 +32,2 % TV Für Mich 387.380 369.506 +17.874 +4,8 % Freizeit König 58.455 40.671 +17.784 +43,7 % Cicero 54.183 40.313 +13.870 +34,4 % Lustiges Taschenbuch Spezial 46.573 32.736 +13.837 +42,3 % Woche Exklusiv 78.242 66.261 +11.981 +18,1 % Meine Woche 132.565 121.773 +10.792 +8,9 % Eatsmarter! 86.368 75.636 +10.732 +14,2 % Für Sie 167.727 157.573 +10.154 +6,4 % Wendy 38.905 29.913 +8.992 +30,1 %

Doch neben den Programmzeitschriften und der "Bild"-Gruppe gab es natürlich auch noch einige weitere Verlierer der neuesten IVW-Zahlen. Der "Stern" etwa performte deutlich schlechter als seine direkte Konkurrenz. So lag das Minus bei der verkauften Auflage bei 6,3 Prozent, bei der harten Auflage waren es sogar 10 Prozent. Ganz anders die Situation bei "Spiegel" und "Focus", die bei Einzelverkauf und Abos jeweils um 1,3 Prozent zulegen konnten.

Ganz düster war außerdem die Situation bei "Lego Ninjago Legacy" und "Bild der Frau Schlank & Fit", die jeweils mehr als die Hälfte ihrer verkauften Auflage im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 verloren haben. Der Verlag hinter der Kinderzeitschrift ist Blue Ocean Entertainment, hinter dem "Bild der Frau"-Ableger steht die Funke Mediengruppe.

in Prozent TV 14 1.334.235 1.475.142 -140.907 -9,6 % Bild Am Sonntag Gesamt 457.256 580.001 -122.745 -21,2 % TV Digital 736.314 802.104 -65.790 -8,2 % Lego Ninjago Legacy 49.969 112.101 -62.132 -55,4 % Bild 970.287 1.030.830 -60.543 -5,9 % Bild Der Frau Schlank & 44.516 94.688 -50.172 -53,0 % TV Movie 505.583 554.648 -49.065 -8,8 % Hörzu 675.780 722.179 -46.399 -6,4 % Auf Einen Blick 456.285 497.139 -40.854 -8,2 % Lego Ninjago 61.505 99.606 -38.101 -38,3 % Brigitte 200.843 236.960 -36.117 -15,2 % Freizeit Express 73.951 109.327 -35.376 -32,4 % Mein Schönes Land 172.982 207.784 -34.802 -16,7 % TV Spielfilm 480.259 513.800 -33.541 -6,5 % Freizeit Mit Herz 49.138 81.834 -32.696 -40,0 %

Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die harten Auflagenkategorien betrachtet...