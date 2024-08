Die zweite Staffel des "Walking Dead"-Ableger "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol" kommt Ende September nach Deutschland. Wie die Deutsche Telekom angekündigt hat, gibt es die sechs neuen Folgen ab dem 30. September exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Sie läuft damit zeitgleich zur US-Ausstrahlung. Jeweils montags wird eine neue Folgen zum Abruf bereitgestellt.

Die Staffel setzt dort an, wo "The Walking Dead: Daryl Dixon" aufgehört hat. Sie folgt Daryl Dixon (Norman Reedus) und Carol Peletier (Melissa McBride), die sich ihren alten Dämonen stellen müssen: Während Carol versucht, ihren besten Freund zu finden, hadert Daryl mit der Entscheidung, in Frankreich zu bleiben und und löst damit Spannungen im Nest aus. Parallel dazu nimmt die Bewegung von Genet (Anne Charrier) Fahrt auf und bringt Pouvoir im Kampf um Frankreichs Zukunft auf einen heftigen Kollisionskurs mit der Union der Hoffnung.



In weiteren Rollen sind unter anderem Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Romain Levi und Eriq Ebouaney zu sehen.