Im September wird eine neunteilige, historische Animationsserie beim Kika zu sehen sein, die ziemlich ungewöhnlich klingt. "Im Labyrinth der Lügen" spielt im Jahr 1985 und dreht sich um den zwölfjährigen Paul, der bei seiner Oma in Ostberlin lebt. Beim Versuch, die DDR zu verlassen, wurden seine Eltern inhaftiert und in den Westen abgeschoben. Ob er sie jemals wiedersehen wird, weiß Paul nicht. In seiner Schulklasse ist er ein Außenseiter und das ändert sich erst, als eine Halb-Kubanerin in die Klasse kommt, die ebenfalls mit Vorurteilen zu kämpfen hat.

Darüber hinaus geht’s noch um einen sagenumwobenen Hieroglyphenstein, der ewige Jugend bringen soll - und um das Leben in der DDR. Agenten der Staatssicherheit durchwühlen Omas Wohnung und beschatten Pauls Familie. "Im Labyrinth der Lügen" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ute Krause, die Drehbücher für die Serie haben Andreas Völlinger und Paul Markurt geschrieben. Als Produktionsfirmen stehen Mideu Films und DenverMP hinter der Serie.

Im Kika sind die neun Folgen ab dem 8. September immer sonntags ab 14:45 Uhr zu sehen. Zum Auftakt setzt der Sender auf gleich drei Episoden am Stück, in den Wochen danach gibt es immer Doppelfolgen zu sehen. Bereits ab dem 5. September stehen alle Folgen außerdem in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Neue Young-Adult-Serie bei ZDFneo

Darüber hinaus hat nun auch ZDFneo die Ausstrahlung einer neuen Serie angekündigt. Die britische Young-Adult-Produktion "A Good Girl’s Guide to Murder" ist beim Sender ab dem 8. September zur besten Sendezeit in Doppelfolgen zu sehen, es handelt sich um eine Free-TV-Premiere. Ab dem 30. August gibt’s die sechs Folgen auch in der Mediathek. "A Good Girl’s Guide to Murder" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Holly Jackson.

Die Serie setzt fünf Jahre nach dem Mord an der siebzehnjährige Andie Bell ein. Der Fall ist längst abgeschlossen: Andies Freund Sal hat damals den Mord an ihr gestanden. Doch die Leiche von Andie wurde nie gefunden. Die Musterschülerin und Hobbyermittlerin Pippa geht dem Geheimnis auf dem Grund. "Die Serie bildet den Auftakt für eine Reihe von neuen internationalen Formaten für jüngere Zielgruppen bei ZDFneo. Wir freuen uns sehr, dieses erste Projekt gemeinsam mit der BBC und Netflix zu realisieren", sagt Jasmin Maeda, Leitung HR Internationale Fiktion, die von einer "aufregenden Mischung aus Teenie-Drama und Thriller" spricht.