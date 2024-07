Realityshows haben nicht zuletzt die deutschen Streaminganbieter in den zurückliegenden Jahren überflutet - da überrascht es nicht, dass RTL+ als einer der größten Treiber dieses Booms schon vor einiger Zeit eine neue Preisverleihung angekündigt hat: "Die Reality Awards", mit denen geklärt werden soll, wer der "einzig wahre Reality-King oder die unbestrittene Queen" ist und wer für die schönsten und emotionalsten Momente gesorgt hat", wie der Streamingdienst im Frühjahr erklärte (DWDL.de berichtete).

Nun hat RTL+ weitere Details zu der Gala bekanntgegeben. Stattfinden soll sie demnach am Samstag, den 7. Dezember in den Kölner MMC-Studios. Sophia Thomalla, bekennender Reality-Fan und selbst Moderatorin von "Are You The One?", wird als Gastgeberin durch den Abend führen. Im Vorfeld der Verleihung wird Reality-Expertin Olivia Jones bereits rund eine Stunde lang live vom Roten Teppich berichten - und auch bei der anschließenden Award-Show wird sie Thomalla unterstützen und sowie als Laudatorin dabei sein.

Informationen zu den Nominierten und den Kategorien sind bislang nicht bekannt. Klar ist aber bereits, dass es sich um eine Publikumsabstimmung handelt - die Fans werden also über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden können. Produziert werden "Die Reality Awards" von RTL Studios.

"Unsere Reality-Formate haben bereits einige Preise abgeräumt. Aber viel wichtiger: Sie haben Stars erschaffen", erklärte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, schon vor einigen Wochen die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit der Schaffung eines solchen Preises. "Frisch verliebte, prominent getrennte, kämpfende und perfekt matchende Stars, die uns und unsere Zusehenden glücklich, entzückt und manchmal einfach sprachlos machen. Es ist höchste Zeit, dass ihre Leistung gebührend gefeiert und ausgezeichnet wird. Das wird eine Award-Nacht, an die wir uns noch lange erinnern werden."