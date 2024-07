Das Band zwischen DAZN und "Kicker" ist eng, angefangen haben die beiden Sport-Marken ihre Kooperation vor mittlerweile fast acht Jahren mit einem gemeinsamen Podcast ("Kicker meets DAZN") und der Produktion von DAZN Originals. Nun will man die Zusammenarbeit noch deutlich ausweiten. Ab dem 1. Juli geht man eine "langfristig angelegte strategische Partnerschaft" ein, wie die beiden Unternehmen am Dienstag ankündigten.

Die Rede ist von einem "Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft". Und tatsächlich übersteigt das, was man nun vereinbart hat, bisherige Projekte, die gemeinsam umgesetzt wurden. So soll DAZN ab dem 1. Juli in die Vermarktung des "Kicker"-Videoinventars einsteigen. Der Sport-Publisher erhält dafür im Gegenzug ab der kommenden Saison Zugriff auf einige VoD-Inhalte von DAZN, darunter Highlight-Clips der Champions League. Diese wird DAZN dann selbst vermarkten. Zusätzlich wird der "Kicker" weiterhin Highlights von DAZN aus LaLiga, der Serie A, Ligue 1 und vom Darts präsentieren.

DAZN spricht angesichts der Kooperation von einem "weiteren großen Schritt für die Entwicklung von DAZN im deutschsprachigen Raum" nach dem Start der mehrjährigen Partnerschaft mit dem Free-TV-Sender DF1 und der Erweiterung des Angebots in der Schweiz.

"Das Vermarktungs-Mandat sowie der Ausbau der Content-Partnerschaft markiert einen weiteren Meilenstein in der strategischen Allianz zwischen DAZN und dem kicker. DAZN Media verfügt nun über ein umfassendes Vermarktungsportfolio mit dem attraktivsten Sportvideo-Inventar, live und auf Abruf. Es freut uns ungemein, dass uns mit dem kicker der größte und relevanteste Sport-Publisher das Vertrauen schenkt. Es zeigt die enorme Relevanz von DAZN auch als Vermarkter", so Haruka Gruber, Senior Vice President Media bei DAZN DACH.

"Der nochmalige Ausbau unserer langjährigen und intensiven Zusammenarbeit mit DAZN ist ein bedeutender Schritt für den kicker", ergänzt Werner Wittmann, Leiter Digitale Medien beim "Kicker". "Das Vermarktungs-Know-How von DAZN im Bewegtbildbereich öffnet uns neue Perspektiven in der Monetarisierung unserer massiv gestiegenen Videoreichweiten. Wir sind stolz darauf, durch die erweiterte Partnerschaft mit DAZN unseren Usern noch mehr Top-Content präsentieren zu können."