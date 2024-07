"Wir freuen uns, dass die Preise für das kommende Werbejahr 2025 stabil bleiben", sagt Hans-Joachim Strauch, der als Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens auch in diesem Jahr an der seit 1963 bestehenden Tradition festhält, bereits zum 1. August und damit so frühzeitig wie kein anderer die Preisliste fürs kommende Jahr zu veröffentlichen. "Transparenz und Planbarkeit – dafür steht das ZDF Werbefernsehen. Wie immer setzen wir auf Verlässlichkeit und Planungs- sicherheit", so Strauch.

Nachdem in diesem Jahr vor allem die Sport-Großereignisse im Mittelpunkt standen - nach der aus Werbesicht erfolgreich verlaufenenen Heim-EM blickt man nun "zuversichtlich" auf die in dieser Woche startenden Olympischen Spiele - stellt man beim Blick auf den Herbst und das kommende Jahr vor allem Sendungen zu tagesaktuellen Themen in den Mittelpunkt - etwa die Berichterstattung zu Landtags- und Bundestagswahlen, aber auch das Morgen- und Mittagsmagazin.

Letzteres hat seit diesem Jahr ja bekanntlich die doppelte Sendezeit - und damit auch die doppelte Anzahl an Sponsoring-Plätzen. " Während im einstündigen Format jeweils einmal das „mima“-Wetter und -Sport von Sponsoring-Partnern belegt werden konnten, können sich unsere Kunden heute auf vier Sponsoring- Möglichkeiten freuen", sagt Strauch.