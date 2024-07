Dass Vox das "Sing meinen Song"-Universum um einen Schlager-Ableger erweitern will, ist nun schon seit einiger Zeit bekannt. Senderchefin Kirsten Petersen kündigte das im April im DWDL.de-Interview an. Jetzt hat sich der Sender inhaltlich etwas in die Karten schauen lassen und unter anderem angekündigt, dass die vorerst zwei von Bildergarten Entertainment produzierten Ausgaben von Inka Bause moderiert werden. Bause ist vor allem als Moderatorin von "Bauer sucht Frau" bekannt, ist aber auch als Schlagersängerin unterwegs und insofern vielleicht eine passgenaue Wahl.

Und inzwischen steht auch fest, welche Schlagerstars im Mittelpunkt stehen werden. So geht’s in den ersten beiden Ausgaben um die größten Hits von Marianne Rosenberg und Matthias Reim. Die Produktion findet am 15. und 16. August im Elbauenpark in Magdeburg statt, Fans und Interessierte können sich aktuell noch Tickets für die Open-Air-Shows kaufen. Wann genau Vox die beiden Shows ausstrahlen wird, ist noch unklar. Die Rede ist von Herbst 2024, ursprünglich war der Sommer angepeilt worden.

Vox will die beiden Schlagerstars im Rahmen von "Sing meinen Schlager" feiern. Und das geht so: An den zwei Abenden widmen sich bekannte Künstlerinnen und Künstlern den größten Songs von Rosenberg und Reim - und interpretieren diese auf ihre eigene Weise und völlig neu - ob als Einzel-Interpret, im Duett oder Ensemble. So oder so ähnlich kennt man das auch vom Original-Format "Sing meinen Song". Die Runde an Künstlerinnen und Künstler um den jeweiligen Star Act setzt sich in jeder Folge neu zusammen und reicht von Semino Rossi über Conchita Wurst und Anna-Maria Zimmermann bis zu Eko Fresh.