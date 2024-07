am 25.07.2024 - 16:42 Uhr

Nachdem die ARD im Nachmittagsprogramm des Ersten vor der Fußball-EM damit experimentierte, eine zweite Quiz-Stunde einzuführen und "Brisant" um eine Stunde vorzuziehen, hangelt man sich während der Sport-Großereignisse an Tagen ohne Übertragungen derzeit mit alten Filmen über den Sommer. Nach dem Ende der Olympischen Spiele stellt sich die Frage nach der Bespielung des Nachmittags nun aber erneut, vor allem mit Blick auf den Sendeplatz um 16:10 Uhr

Lange hatte die ARD hier in ihrem Programmvorlauf diesen Sendeplatz offengelassen, nun aber zumindest eine Lösung ab dem 19. August präsentiert. Dann läuft um 16:10 Uhr immer die "Nachtstreife", eine Dokuserie des SWR, in der Polizistinnen und Polizisten während ihrer Nachtschicht begleitet werden. Bislang wurden davon drei Staffeln mit insgesamt 18 Folgen produziert, die hier nun allesamt noch einmal gezeigt werden Angesichts der überschaubaren Folgenzahl handelt es sich aber nicht um eine Dauerlösung.

Kurioserweise ist aber mit inzwischen weniger als zweieinhalb Wochen Vorlauf noch immer unklar, was in der Woche ab dem 12. August auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr zu sehen sein wird. Im Programmvorlauf des Ersten findet sich hier nach wie vor nur die Angabe "N.N. (Weitere Informationen folgen)". Die Übertragungen der Tour de France Femmes soll demnach an den meisten Tagen dieser Woche eigentlich um 16 Uhr enden, lediglich für den Dienstag ist eine ausgedehnte Übertragung des Einzelzeitfahrens bis 18 Uhr angekündigt.