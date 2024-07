Zwei Ausgaben der "Terra X Show" mit Johannes B. Kerner wird das ZDF noch ausstrahlen - danach ist allerdings Schluss. Nach DWDL.de-Informationen wurden bereits vor wenigen Tagen die letzten beiden Ausgaben der Show in den Bavaria Filmstudios in München aufgezeichnet. Eine ZDF-Sprecherin bestätigte das Aus der "Terra X Show" auf Nachfrage.

Demnach werden die nächsten beiden Ausgaben am 18. September und 16. Oktober im ZDF zu sehen sein. "Nach fünf Jahren und 19 Ausgaben werden wir die Show in 2025 aber nicht fortführen, um neue Formate und Genres in der Primetime am Mittwoch anzubieten", so eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. Mit der "Terra X Show", produziert von der Gruppe 5, hatte das ZDF in den vergangenen Jahren mit ordentlichem Erfolg versucht, die Wissensmarke "Terra X" in die Unterhaltungswelt zu überführen. Parallel dazu gab es auch einen Kids-Ableger, der im Kika zu sehen war.

Doch auch weiterhin ist das ZDF gewillt, die Marke "Terra X" auszubauen. So soll die bereits angekündigte deutsche Adaption der Challenge-Show "Race across the world" im kommenden Frühjahr unter dem Titel "Terra X - Wettlauf um die Welt" ausgestrahlt werden. "Hier verknüpfen wir einen packenden und emotionalen Challenge-Ansatz mit dem Wissenskosmos von 'Terra X'", teilte das ZDF gegenüber DWDL.de mit. Das Format hat seinen Ursprung bei der BBC und wird hierzulande von Tower produziert.

Mit der Einstellung der "Terra X Show" endet unterdessen schon die zweite ZDF-Quizshow mit Johannes B. Kerner innerhalb kürzester Zeit. Auch von "Da kommst du nie drauf!", einer Wissensshow, die Kerner seit 2017 moderiert hatte, trennte sich das ZDF bereits - hier lief die letzte Ausgabe jedoch schon im vergangenen Herbst. Im Gegenzug erhöhte der öffentlich-rechtliche Sender jedoch die Dosis der Riverside-Produktion "Der Quiz-Champions", die ebenfalls von Johannes B. Kerner präsentiert wird.