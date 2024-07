Gleich mehrere neue "TV total"-Events hatte ProSieben im Umfeld des diesjährigen Screenforce Festivals in Aussicht gestellt – darunter auch ein "Bundesvision Comedy Contest" als Quasi-Nachfolger des "Bundesvision Song Contests". Inzwischen steht auch fest, wann dieser live über die Bühne gehen soll. Tickets für die Produktion sind mittlerweile erhältlich und zwar für den 28. September um 20:15 Uhr. Das überrascht vielleicht ein klein wenig, weil schon sieben Tage zuvor, nämlich am 21. September, ein "TV total"-Event angesetzt ist. An diesem Abend kehrt das "TV total Turmspringen", das zuletzt als "RTL Turmspringen" bei der Konkurrenz beheimatet war, zu ProSieben zurück.

Am letzten September-Samstag gibt es also ein weiteres Event mit Sebastian Pufpaff. "In Anlehnung an den legendären Bundesvision Song Contest vertreten dieses Mal Comedians und Comediennes ihr jeweiliges Bundesland und das TV-Publikum zuhause entscheidet per Voting, welches das Lustige ist", heißt es auf der Ticketseite zum "TV total Bundesvision Comedy Contest".



Übrigens: Der September steht somit ganz im Zeichen von "TV total"/Stefan Raab. Der selbst ernannte König Lustig nämlich feiert am 14. September seine TV-Comeback – dann wird er erneut gegen Regina Halmich in den Boxring steigen. Liefen die früheren Kämpfe bei ProSieben, hat sich RTL die Rechte für diesen Kampf gesichert.

Für den weiteren Verlauf der Fernsehsaison hat ProSieben übrigens noch weitere "TV total"-Primetime-Events in Aussicht gestellt. Im Herbst etwa soll die "WOK WM" ein weiteres Mal stattfinden, für den Winter ist eine Wrestling-Veranstaltung geplant. Und schon Ende August moderiert Sebastian Pufpaff eine extra-lange "TV total"-Arena vor tausenden Fans in der Kölner Lanxess Arena.