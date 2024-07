Die Unternehmen der Bertelsmann Content Allianz startet an diesem Montag eine gemeinsame Initiative unter dem Claim "Mein Grund für Zuversicht", deren erklärtes Ziel es ist, Zusammenhalt zu fördern, wie es heißt. Demnach wolle man "zur Diskussion und öffentlichen Debatte anregen, Raum für Austausch schaffen, um Lösungen zu finden und vielfältige Meinungen zu Wort kommen lassen, die niemanden ausgrenzen".

Die Kreativunternehmen von Bertelsmann, also RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Penguin Random House Verlagsgruppe, das Musikunternehmen BMG sowie We Are Era, setzen die Initiative mit Inhalten auf ihren Plattformen und Kanälen um - also On Air und auf Social Media, in digitalen Angeboten, im Radio, in Podcasts sowie mit verschiedenen Events. Begleitet wird die Initiative von einer Marketing-Kampagne, in deren Mittelpunkt Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ebenso wie prominente Gesichter stehen. Diese vereine "ein optimistischer Blick auf Themen wie Demokratie, Vielfalt, Gerechtigkeit, Antirassismus und ein gutes Miteinande".

Geplant sind etwa eine Wochenserie in den Nachrichten- und Magazinsendungen bei sowie ein "Extra Spezial" bei RTL. Auch in die Storylines der täglichen Serien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und „Unter uns" soll die Initiative eingebunden werden. Vox beteiligt sich daneben mit der "Vox Stimme" sowie verschiedenen News-Beiträgen, RTL Super plant verschiedene redaktionelle Inhalte und RTL+ bietet eine zu den Themen der Initiative passende Special-Seite an.

"Unterschiedlichste Krisen, Veränderungen und Herausforderungen belasten derzeit die Menschen in Deutschland. Einem Großteil fällt es schwer, optimistisch in die Zukunft zu schauen und den Blick auf die vielen guten, positiven und hoffnungsvollen Dinge zu richten, die in uns und unserem Land stecken. Genau hier sehen wir uns mit der Bertelsmann Content Alliance in der Verantwortung", so Stephan Schmitter, Vorsitzender der Bertelsmann Content Alliance und CEO RTL Deutschland. "Gemeinsam erreichen wir 99 % der Bevölkerung. Unsere große mediale Bandbreite und Reichweite wollen wir nutzen, um ein deutliches Zeichen zu setzen und mit aller Kraft zu positivem Miteinander und Zukunftsoptimismus zu ermutigen."