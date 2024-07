am 29.07.2024 - 15:57 Uhr

Bereits drei Staffeln von "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" hat der Streamingdienst RTL+ zwischen 2020 und 2022 ausgestrahlt. Seither wurde es still um die Produktion RTL Studios, in der sich verschiedene Paare - bestehend aus Freunden, Liebespartnern oder Familienmitgliedern - wechselnden Aufgaben und extremen Bedigungen stellen. Gespielt wird um ein Preisgeld, dessen Höhe durch Fehler oder Nichtantreten der Aufgaben schrumpft.

Nun feiert "Couple Challenge" ein überraschendes Comeback. Noch überraschender ist dabei die Tatsache, dass die Sendung im kommenden Jahr nicht nur bei RTL+ zu sehen sein wird, sondern auch bei RTLzwei im Free-TV. Entsprechende Planungen hat der Privatsender am Montag bestätigt. Die Ausstrahlung einer vierten Staffel soll demnach im kommenden Frühjahr erfolgen.

© RTLzwei/Kathrin Kraus Malte Kruber

Eine Antwort auf Krubers Frage gibt es bislang nicht - mit Blick auf die teilnehmenden Paare in der neuen Staffel hüllte sich RTLzwei zunächst in Schweigen. Klar ist aber schon jetzt: Mit "Couple Challenge" wird RTLzwei sein Engagement im Realityshow-Bereich ausbauen. In den vergangenen Jahren feierte der Sender bereits mit dem "Kampf der Realitystars" große Quoten-Erfolge. Die Dosis seiner Kuppel-Reality "Love Island" wurde hingegen zuletzt reduziert.