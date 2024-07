am 29.07.2024 - 16:45 Uhr

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus dreht an der Reality-Dosis - und holt ein ehemals erfolgreiches Format zurück auf den Bildschirm: Nach DWDL-Informationen legt Seven.One Entertainment das von EndemolShine Germany produzierte "Promis unter Palmen" bei Sat.1 neu auf, um das derzeit extrem umkämpfte Reality-Genre mit einem weiteren großen Format neben "Promi Big Brother" bespielen zu können. Auf DWDL-Anfrage waren am Montagnachmittag zunächst weder Sender noch Produktionsfirma für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Rückkehr von "Promis unter Palmen" fußt auf der Hoffnung, an die großen Erfolge der ersten Staffel anknüpfen zu können. Das Format ging Ende März 2020 als das große Guilty Pleasure der frühen Corona-Pandemie on air und wurde im ersten Lockdown mit Marktanteilen von mehr als 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zum dringend benötigten Überraschungserfolg für Sat.1; empörte am Ende der ersten Staffel jedoch mit exzessivem Mobbing mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das brachte dem von EndemolShine Germany und Rainer Laux produzierten Format zum Staffelfinale viel Kritik ein, die sich dann auch im Jahr darauf in Staffel 2 angesichts eines bewusst fragwürdigen Castings fortsetzte. So empörte Kandidat Marcus Prinz von Anhalt direkt in der Auftaktfolge mit einer homophoben Entgleisung. Er wurde daraufhin aus der Sendung geschnitten. Doch nach der zweiten Episode war dann aus tragischem Grund ganz Schluss mit der zweiten Staffel.

Der damalige Sat.1-Chef Daniel Rosemann beendete die Ausstrahlung der Satffel, weil mit Willi Herren ein Kandidat der Staffel während der Ausstrahlung der Staffel verstarb und eine weitere Ausstrahlung als unangemessen bewertet wurde. Tragik und Eskalation verbrannten die Marke vorerst. Im Mai 2022 versuchten es Sat.1 und EndemolShine Germany mit einem inoffiziellen Nachfolger unter neuem Namen. Doch der „Club der guten Laune“ konnte nicht an den Erfolg von „Promis unter Palmen“ anknüpfen.

Mit etwas Abstand soll es jetzt einen neuen Anlauf geben „mit viel Spaß, auch Krawall aber ohne Grenzüberschreitungen“, heißt es aus dem Umfeld der Produktion. Wann die Produktion von "Promis unter Palmen" beginnen soll und die Staffel dementsprechend ausgestrahlt werden könnte, ist ebenso noch unklar wie der Cast. Genre-Fans werden aber wohl bis 2025 warten müssen. Weitere Informationen zur Neuauflage hat am Montagnachmittag auch der TV-Blogger und Reality-Experte Mr. Trash TV auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Nachtrag, 17:50 Uhr: Inzwischen hat Sat.1 die Neuauflage offiziell bestätigt. Senderchef Marc Rasmus: "Jetzt den All-inclusive-Promi-Urlaub buchen: Wir suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von 'Promis unter Palmen'. Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen Sat.1-Marke, bald öffnen wir wieder die Türen unserer traumhaften Villa am Strand."