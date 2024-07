Durch "Selling Sunset" hat Netflix einen Boom an Immobilien-Realityshow ausgelöst, der mittlerweile viele Sender und Plattformen erfasst hat. Vom Original gibt’s bereits Ableger und Prime Video hat mit "Luxe Listings" bereits ein ähnliches Format im Angebot - und schon bald kommt ein weiteres hinzu. Denn wie der Streamingdienst von Amazon bekanntgegeben hat, wird man ab dem 13. September die neue Reality-Doku-Show "Dream Deals" zum Abruf bereitstellen.

In den sechs Folgen sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer "hinter die Kulissen des funkelnden Immobiliengeschäfts Dubais" schauen und eintauchen in eine "Welt voller Glamour, Geld, Ehrgeiz, Intrigen und geplatzter Träume". Begleitet werden dann drei Immobilienmaklerinnen und ein Immobilienmakler, die versuchen, Häuser und Wohnungen an Mann und Frau zu bringen, um in der ersten Reihe der Real Estate Elite Dubais mitzuspielen. Um das zu erreichen, schrecken sie "vor keiner Aufgabe ihres anspruchsvollen Chefs Firas zurück".

Das Besondere: "Dream Deals" ist eine deutsche Produktion. Die Makler sind Valeria Löwen aus Berlin ("Die Celebrity Hunterin"), Louisa Wagner aus Frankfurt ("Die Newcomerin"), Sarah Wessendorf aus Hamburg ("Die Überfliegerin") und Edwin Quietzsch aus Leipzig ("Der Underdog"). Neben ihnen und CEO Firas Al Msaddi ist auch noch Haiman Balata Teil der Produktion, er ist Manager und das Sprachrohr der Makler zum Big Boss.

Produziert wird "Dream Deals" von i&u TV für Prime Video. Als Executive Producer fungiert Leska Schip, Produzent:innen sind Nina Etspueler und Pierre Übelhack. Regie führen Milena Groß, Klara Jamic und Oliver Wintrich. Die Formatentwicklung stammt von Lisa Kaniß.