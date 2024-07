Das ZDF startet ein neues Politikformat mit Eva Schulz. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg trifft die Moderatorin und Journalistin in "Deutschland, warum bist Du so?" Menschen, die mit dem Erstarken populistischer Kräfte sympathisieren, aber auch solche, die sich aufgrund der gesellschaftlichen Spaltung um die Demokratie sorgen.

Geplant sind drei Folgen, die von Drive Beta vorwiegend für die Mediathek produziert worden sind. Ab dem 5. August um 10:00 Uhr stehen sie zum Abruf bereit, im linearen ZDF-Programm sind die Folgen zu Thüringen und Sachsen am Mittwoch, den 21. August ab 0:15 Uhr zu sehen, ehe am 11. September um 0:45 Uhr die Folge zu Brandenburg ausgestrahlt wird.

Für "Deutschland, warum bist Du so?" ist Eva Schulz etwa auf einer Wahlkampfveranstaltung mit dem AfD-Landeschef Björn Höcke unterwegs und fragt dessen Fans, was sie an Höcke fasziniert. In Bautzen wiederum nimmt die Journalistin an einem Montagsspaziergang teil, auf dem teils extreme Gruppen gegen den Kurs der Regierung demonstrieren. Darüber hinaus zieht es Schulz auch in die Lausitz, wo es nach der Kohle zwar neue Ideen gibt, aber auch viele Sorgen und Unsicherheit.

Im ZDF ist Eva Schulz außerdem am Donnerstag, den 15. August um 22:15 Uhr zu sehen - als Presenterin der Doku "Am Puls mit Eva Schulz - Ich will doch nur wohnen!". Schon im vergangenen Jahr hatte sie zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen das Format "Die Kneipenwahl" für das ZDF realisiert. Bekannt wurde sie zuvor nicht zuletzt mit dem funk-Format "Deutschland3000", von dem es zeitweise auch einen Talk-Ableger in der ARD-Mediathek gab.