Bereits vor einigen Wochen hatte Joyn angekündigt, "Comedystreet" mit Simon Gosejohann zurückholen zu wollen (DWDL.de berichtete). Nun geht alles ganz schnell: Die 20 neuen Folgen sind ab dem 7. August auf der Plattform zu sehen, das hat Joyn jetzt angekündigt. Produziert wird die neue Staffel von Redseven Entertainment.

Für "Comedystreet" ist es ein Comeback nach langer Abwesenheit: Zwischen 2002 und 2013 war das Format mit Simon Gosejohann bereits bei ProSieben zu sehen, dann war allerdings Schluss. Bei der Neuauflage ist Gosejohann übrigens nicht alleine unterwegs, so viel war schon klar. Nun hat Joyn verraten, dass er in den Folgen Unterstützung erhält von Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken und Social-Media-Entertainer Marco Gianni.

Am Konzept hat sich derweil nichts verändert: Gosejohann, Sprünken und Gianni pranken ahnungslose Passanten und filmen ihre Reaktionen mit versteckter Kamera. "Wahnsinn! Seit mehr als 20 Jahren gibt es meine ‚Comedystreet‘. Das feiern wir mit 20 neuen Folgen auf Joyn. Es macht so einen Spaß, wieder auf die Straße zu gehen und für peinlich berührte Gesichter zu sorgen. Willkommen im Team, Sandra und Marco. Ich werde euch zeigen, wer der Master ist. Schnallt euch an: ‚Comedystreet‘ is back!", sagt Simon Gosejohann.

Und Sandra Sprünken ergänzt: "‚Comedystreet‘ ist einfach absolut Kult. Ich habe alle Staffeln gesehen und war immer großer Fan. Deshalb freue ich mich, jetzt neben Simon und Marco hier für Lacher zu sorgen. Denn sind wir mal ehrlich, ahnungslose Leute zu pranken ist einfach der beste Job der Welt." Marco Gianni sagt: "‚Comedystreet‘ mit Simon Gosejohann war einer der Gründe, warum ich als Kind davon geträumt habe, im Fernsehen zu sein. Ich bin stolz darauf, jetzt ein Teil dieses legendären Formats zu sein."

Joyn-Programmchef Thomas Münzner erklärt zum Comeback des Formats: "Anarchisch, durchaus kindisch, mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und genau aus diesem Grund so witzig und zeitlos: Ein Programm wie die ‚Comedystreet‘ haben wir bei Joyn bisher nicht. Comedy ist ein spannendes Genre und die Mischung Simon Gosejohann mit ‚Comedystreet‘ passt hervorragend zu uns."