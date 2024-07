Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lars Stindl wird neuer Fußball-Experte bei "ran". Das hat ProSiebenSat.1 am Mittwoch angekündigt. Der langjährige Kapitän von Borussia Mönchengladbach feiert seine Premiere schon in dieser Woche - beim Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV, das Sat.1 am Freitagabend ab 19:50 Uhr live übertragen wird. Die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel, Wolff Fuss kommentiert.

"Ich bin gespannt, das alles jetzt aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem 'ran'-Team", sagte Stindl, der damit gewissermaßen auf den Spuren seines ehemaligen Teamkollegen Christoph Kramer wandelt, der bekanntlich schon seit Jahren für das ZDF als Experte tätig ist. Bei Sat.1 war der Platz frei geworden, nachdem Stefan Kuntz eine neue Aufgabe beim Hamburger SV übernahm. Einem "Bild"-Bericht zufolge soll aber auch Kuntz weiterhin für Sat.1 im Einsatz sein - sofern es seine Tätigkeit für den HSV zulässt. Demnach wird er beim DFL Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, das am 17. August ebenfalls in Sat.1 zu sehen sein wird, als Experte dabei sein.

Darüber hinaus wird Sat.1 in den kommenden Wochen noch zwei weitere Fußballspiele übertragen: So gibt es am 14. August auch den UEFA Supercup zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo zu sehen, ehe am 23. August das Saison-Auftaktspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen folgt. Während beim UEFA Supercup Markus Babbel als Experte fungiert, soll Stindl derweil beim ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison zu seinem zweiten Einsatz für Sat.1 kommen.

Stindl hatte nach der vergangenen Saison seine Profi-Karriere beendet. Für Borussia Mönchengladbach brachte es es zwischen 2015 und 2023 auf 222 Spiele und 62 Tore. Zuletzt war er noch einmal für den Karlsruher SC tätig, bei dem er auch seine Karriere begann.