Bereits seit rund zwei Wochen steht Adele Neuhauser zusammen mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern für einen bitterbösen Krimi-Zweiteiler von ZDF und ServusTV vor der Kamera, das haben die beiden Sender jetzt öffentlich gemacht. Die Reihe mit dem Titel "Mama ist die Best(i)e" stammt aus der Feder von Uli Brée ("Vorstadtweiber"), die Ausstrahlung ist für das kommende Jahr geplant.

Und so beschreiben die Sender die Reihe inhaltlich: Zehn Jahre saß Gloria (Adele Neuhauser) im Gefängnis. Unschuldig? Es hieß, sie habe einen Killer beauftragt, ihren Gatten (Bernhard Schir) zu ermorden. Hinter Gitter wurde aus der weltfremden Society-Lady die schwarze Witwe Gloria, die ein einziger Gedanke am Leben hielt: Rache. Rache an ihrer Familie, die sie im Stich ließ. Nun wird Gloria entlassen, mit einer Fußfessel an ihre Villa gebunden. Ihre durchtriebene Familie glaubt noch immer, dass sie Gloria Lügengeschichten auftischen kann. Doch Gloria hat einen Plan und den wird sie unbarmherzig folgen. Die Beste wird zur Bestie. Und sie wird nicht ruhen, bis sie die wahren Verantwortlichen für den Mord an ihrem Mann gefunden hat.

In weiteren Rollen werden unter anderem Manuel Rubey, Stefanie Stappenbeck, Fanny Krausz, Andreas Lust, Edita Malovcic, Aglaia Szyszkowitz, Elena Uhlig, Roland Koch, Michou Friesz und Miriam Fussenegger zu sehen sein. Regie führt Ute Wieland, gedreht wird noch bis Mitte September in Wien und Niederösterreich. Produzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig.

"Mama ist die Best(i)e" ist eine Koproduktion von Mona Film und Tivoli Film Produktion mit ServusTV (Redaktion: Frank Holderied, Robert Feitzinger) und ZDF (Redaktion: Anja Helmling-Grob). Gefördert werden die Filme von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Autor Uli Brée sagt: "Es gibt keine zweite Schauspielerin, für die ich so viel geschrieben habe, wie für Adele Neuhauser. Im Laufe der Jahre sind wir, ohne es zu bemerken, eine wunderbare Symbiose eingegangen. Ich schreibe Adele Figuren, die sie immer wieder aufs Neue fordern, und sie beschenkt ihren Autor mit weit mehr als nur ihrem großen Talent."

Und Adele Neuhauser ergänzt: "Mama ist die Best(i)e, und ist Gloria Almeda wirklich eine Bestie, oder vielleicht doch die Beste? Nicht nur das gilt es zu ergründen, denn in der Familie Almeda ist vieles im Argen. Fest steht jedenfalls, dass Gloria für den vermeintlichen Mord an ihrem Mann (unschuldig?) im Gefängnis war und diese Zeit hat aus ihr eine Andere gemacht. Eine spannende und amüsante Familiengeschichte erwartet uns. Für mich eine wunderbare Herausforderung, eine Figur zu spielen, die durch viele emotionale Höhen und Tiefen geht, und daraus lernt!"