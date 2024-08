Als Netflix im September 2021 die südkoreanische Serie "Squid Game" veröffentlichte, da hätten sich wohl selbst die kühnsten Optimisten kaum vorstellen können, welchen Siegeszug die Serie antreten sollte: Bis heute führt die erste Staffel das Ranking der meistgesehenen Serien bei Netflix mit 265 Millionen Views in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung an, nur "Wednesday" kam seither zumindest Mal in die Nähe dieser Zahl. Seither gab es zwar die Realityshow "Squid Game: The Challenge", die Fortsetzung der Serie ließ aber lange auf sich warten.

Doch nun steht fest, wann das Warten ein Ende hat: Am 26. Dezember 2024 gibt's die Bescherung mit neuen Folgen, wie Showrunner Hwang Dong-hyuk in einem Brief an die Fans ankündigte - der zudem noch weitere News enthielt. So wird es noch eine dritte Staffel von "Squid Game" geben, mit der die Geschichte dann aber zum Abschluss gebracht werden soll. Sie soll diesmal auch nicht so lange auf sich warten lassen, sondern dann schon im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Hwang Dong-hyuk, der für die Serie mit einem Emmy für die beste Regie ausgezeichnet wurde und in Staffel 2 zusätzlich auch als Produzent fungiert, schreibt: "Seong Gi-hun, der am Ende von Staffel 1 Rache geschworen hat, kehrt zurück und nimmt erneut an den Spielen teil. Bekommt er seine Rache? Klar ist: Der Frontmann ist auch diesmal kein einfacher Gegner. Der heftige Zusammenprall ihrer beiden Welten wird in Staffel 3 fortgesetzt – dem Serienfinale, das nächstes Jahr Premiere feiert."

Die zweite Staffel von "Squid Game" setzt drei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ein. Spieler 456 ist immer noch fest entschlossen, die Hintermänner zu finden und ihrem bösartigen Spiel ein Ende zu setzen. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um die Suche zu finanzieren und beginnt mit dem Naheliegendsten: Er sucht nach dem Mann, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als sich die Spuren verdichten, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er es sich vorgestellt hat: Um das Spiel zu beenden, muss er wieder einsteigen.