Sat.1 hat verraten, wann die beiden US-Serien "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" mit neuen Folgen ins Programm zurückkehren werden. Es wird der 20. August sein, beide Serien laufen dann wie gehabt ab 20:15 Uhr direkt nacheinander. Im Falle von "Navy CIS" ist es die 21. Staffel, die in den USA zwischen Februar und Mai zu sehen war. Sie umfasst wegen des zurückliegenden Streiks der US-Drehbuchautoren sowie Schauspielerinnen und Schauspieler nur 10 Folgen und ist damit die kürzeste in der Geschichte der Serie. Die siebte Folge ist außerdem die 1.000, die im gesamten "NCIS"-Franchise erschienen ist.

Im Falle des Hawaii-Ablegers geht’s in Sat.1 ab Mitte August mit Staffel drei weiter, die CBS in den USA ebenfalls in den zurückliegenden Monaten ausgestrahlt hatte. Die Folgen beider Serien gibt’s ab dem 13. August außerdem auch bei Joyn zu sehen. Schon bislang hat Sat.1 "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" am Dienstagabend mit Wiederholungen programmiert. Dabei sind die Reichweiten zwar regelmäßig gut, die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe aber überschaubar.

Ob sich an dieser Situation mit den neuen Folgen etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Auch zuletzt gelang Sat.1 mit frischen Episoden der Serien keine großen Sprünge mehr bei den 14- bis 49-Jährigen, dafür erreicht man mit den Folgen regelmäßig mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Am späten Abend zeigt Sat.1 auch künftig neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted".

In der ersten Folge der neuen "Navy CIS"-Staffel wird Ermittler Nick Torres (Wilmer Valderrama) verhaftet, nachdem er behauptet, für den Mord an Maurice Riva (Al Sapienza) verantwortlich zu sein. Das Opfer hat einst Torres' Familie Schaden zugefügt, weshalb Nick einen Grund für die Tat gehabt hätte. Doch in Wahrheit setzt der Agent seine Zukunft aufs Spiel und bekennt sich schuldig, weil er seine Schwester schützen will. Er glaubt, dass Lucia Riva ermordet hat. Beim Hawaii-Ableger kann Jane (Vanessa Lachey) trotz der vergangenen Ereignisse wieder in ihren Job zurückkehren. Um ihr den Einstieg zu erleichtern, soll ihr Agent Sam Hanna (LL Cool J) zur Seite stehen. Nach einem Mord und einem gefährlichen Hackerangriff versuchen sie gemeinsam, den Täter dingfest zu machen. Doch der Fall hält einige Überraschungen für die beiden bereit.