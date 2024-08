Wie groß der Erfolg von "Good Luck Guys" im vergangenen Jahr bei Joyn war, ist nicht bekannt. Wie üblich nennt man keine konkreten Abrufzahlen. Aber es kann nicht schlecht gelaufen sein, die Verantwortlichen hatten nämlich bereits eine zweite Staffel in Aussicht gestellt. Und für die gibt es jetzt auch einen Termin: Die neuen Folgen werden ab dem 22. August kostenlos auf der Plattform veröffentlicht.

Staffel eins war auch noch im ProSieben-Programm gezeigt worden. Gut möglich, dass man diese Strategie auch in diesem Jahr fahren wird, einstweilen gibt es hier aber noch keine Ankündigung des Senders. Stattdessen steht nun fest, welche 14 Reality-Sternchen an der Show teilnehmen werden und darin Luxusleben gegen die Prüfungen am "Lost Beach" tauschen.

Mit dabei sind demnach die Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl, die aus "Are you the One…" bekannte Sabrina Wlk, der schon in diversen Realityshows aufgeschlagene Eric Sindermann oder auch Ex-"DSDS"-Kandidat Daniele Negroni. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind: Jana-Maria Herz, Umut Tekin, Jill Lange, Liliana Maxwell, Aaron Königs, Kevin "Flocke" Platzer, Tobi Wegener, Valentina Principessa und Internet-Sternchen Ehrenmannrius.

"Good Luck Guys" wird produziert von Good Times, das 2023 mit der Produktion den Schritt ins Reality-Genre wagte. Geschäftsführerin Shona Fraser sagte im Vorfeld der ersten Staffel im DWDL.de-Interview, die Show sei eine Art moderne und humorvolle Version von "Herr der Fliegen". Fraser: "Wir haben laute, luxusverwöhnte Reality-Stars an einem isolierten Strand mitten im Nirgendwo ausgesetzt. Es gibt keine Betten, kaum Essen und keinen Luxus – und damit tun sie sich richtig schwer." Am Lost Beach müssen sich die Reality-Sternchen dann schließlich in Challenges beweisen. Ziel ist es, Perlen zu gewinnen. Diese können sie im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.