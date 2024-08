Nachdem die zweite Staffel von "And just like that" Mitte Juli noch mit recht guten Marktanteilen um 7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurückgekehrt war, sah es in Woche 2 schon deutlich schlechter aus - und gegen Olympischen Spiele ging's in dieser Woche nun auf unter 3 Prozent nach unten, insgesamt sahen nicht mal mehr 300.000 Fans der Serie zu. Angesichts dessen zieht Vox nun die Reißleine und ändert ab kommender Woche sein Programm am Dienstagabend.

Die vier noch ausstehenden Folgen werden dann nicht mehr ab 20:15 Uhr zu sehen sein, sondern kommende und übernächste Woche im Doppelpack jeweils ab 22:45 Uhr. Zum Start in den Abend setzt Vox stattdessen lieber auf Filme - die interessanterweise mit "The Rock - Fels der Entscheidung" und "Air Force One" auch nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe ansprechen wie der "Sex and the City"-Ableger. Die bislang für den späten Abend geplanten Wiederholungen von "Hot oder Schrott" entfallen.

Dass man mit Filmen trotz starker Olympia-Konkurrenz durchaus gute Quoten einfahren kann, hat Vox gerade erst am gestrigen Donnerstag wieder bewiesen. Da holte der Sender mit dem "A-Team" und "Fast & Furious. Neues Modell. Originalteile" erfreulich starke Werte und war beim jungen Publikum der stärkste Olympia-Verfolger.