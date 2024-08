am 05.08.2024 - 10:41 Uhr

Vox hat zum zehnjährigen Jubiläum der "Höhle der Löwen" die Rückkehr dreier Löwen angekündigt. Neben Judith Williams, die nach einem Jahr Pause wieder mit dabei ist, werden auch Jochen Schweizer und Frank Thelen in der kommenden Staffel der Vox-Show zu sehen sein - allerdings nur einmalig, wie es von Seiten des Privatsenders heißt. Demnach werden sie ihren Auftritt in der Jubiläums-Folge der Staffel am 23. September haben. Spekulationen über das Comeback hatte es bereits im Frühjahr gegeben.

Die Staffel selbst beginnt übrigens schon früher: Bereits ab dem 2. September wird es acht neue Folgen der "Höhle der Löwen" zu sehen geben. Wie gehabt ist die Gründershow dann wieder montags um 20:15 Uhr bei Vox zu sehen. Auch weiterhin gehören Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Tillman Schulz zum festen Investoren-Kreis des Formats. Als Moderator fungiert - wie schon seit der ersten Folge vor zehn Jahren - Amiaz Habtu.

Rund 18.000 Gründerinnen und Gründer haben sich in all den Jahren nach Angaben von Vox für die "Höhle der Löwen" beworben. Ausgestrahlt wurden bislang 772 Pitches, bei denen immerhin 418 Deals zustande kamen. Insgesamt 144 Folgen, darunter zwei Weihnachtsspecials, wurden bislang ausgestrahlt - ein toller Erfolg nicht nur für Vox, sondern auch für die Produktionsfirma Endemol Shine Germany, die das Format seit der Übernahme von Sony Pictures FFP und der kurzzeitigen Umbenennung in Noisy Pictures verantwortet.

Aus Quotensicht wird man in Köln derweil hoffen, dass die Show ihr Quotentief aus dem Frühjahr überwinden kann. Erstmals lag der durchschnittliche Marktanteil der Staffel bei weniger als zehn Prozent, die letzten beiden Folgen erreichten sogar nicht mal mehr acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In ihrer stärksten Phase hatte die "Höhle der Löwen" einst sogar mehr als 20 Prozent erzielt.