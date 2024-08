Zuletzt hat das ZDF mit "Da kommst du nie drauf" eine Show mit Johannes B. Kerner eingestellt und auch die von ihm moderierte "Terra X Show" ist schon bald Geschichte (DWDL.de berichtete). Im September wird Kerner innerhalb von 24 Stunden aber dennoch sehr präsent im ZDF sein, denn er wird beim Sender eine 16-stündige Ausgabe des "Quiz-Champions" moderieren. Anlass ist der 50. Geburtstag der Deutschen Krebshilfe.

Das Spenden-Special der Quizshow startet am Samstag, den 14. September, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich dann für die Deutsche Krebshilfe ein, darüber hinaus wird in Gesprächen und Einspielern auf die Arbeit der Institution hingewiesen. Mit dabei an diesem Abend sind auch zahlreiche prominente Gäste an den Spendentelefonen, die sich ebenso für die gute Sache einsetzen.

Im Anschluss an die dreistündige Liveshow zeigt das ZDF in seinem Hauptprogramm noch "heute journal, "aktuelles sportstudio" und "heute Xpress" - die Sendung geht dann unter dem Titel "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" in der ZDF-Mediathek weiter. Ab 1 Uhr wird das auch noch einmal im Hauptprogramm sichtbar: Bis 5:30 Uhr sendet man die XXL-Show im linearen Programm, danach geht’s in der Mediathek weiter.

Im Fokus der Macherinnen und Macher stehen beim nächtlichen Quiz-Marathon übrigens junge Zuschauerinnen und Zuschauer, zwischen 23:15 und 12:15 Uhr am nächsten Tag sollen auch bekannte Content Creator mitspielen und sich den Fragen von Johannes B. Kerner stellen. Alle Personen, die sich durch die fünf Kategorien gequizzt haben, sollen im weiteren Verlauf übrigens Spenden am Telefon entgegennehmen oder live mit den Zuschauern und Fans chatten.

Das ZDF nimmt sich damit auch ein Beispiel an "Wer weiß denn sowas?": Die ARD veranstaltete 2022 bereits einen 25-stündigen Quiz-Marathon rund um die Sendung. Das ZDF hat für das 16-Stunden-Special des "Quiz-Champions" übrigens auch "kleine Entertainment-Einlagen" zwischen den Duellen, Live-Umbauten während der Sendung, musikalische Showacts und "unerwartete Situationen" angekündigt. Gequizzt wird bis 12:15 Uhr am Sonntag - dann schaltet Andrea Kiewel live im "Fernsehgarten" zu Johannes B. Kerner nach Berlin und das finale Spendenergebnis wird verkündet.

Comeback von "Maithink X"

Ein Wiedersehen gibt's ab September übrigens auch mit Mai Thi Nguyen-Kim. Ihre Show "Maithink X" ist ab dem 15. September wieder regelmäßig im Programm von ZDFneo zu sehen, die neue Staffel umfasst sechs frische Folgen. Ausgestrahlt wir das Format wie gehabt immer sonntags ab 22:05 Uhr. In der ersten Folge nimmt sich Nguyen-Kim Rassismus wissenschaftlich vor.