Die Übertragungen der verschiedenen Wettbewerbe bei den Olympischen Spiele bescheren aktuell vor allem den öffentlich-rechtlichen Sendern hohe Quoten. Allerdings gibt es auch immer wieder Kritik, etwa wegen aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer unglückliche Kommentare oder, wie am Montag passiert, Übertragungsabbrüche, obwohl wichtige Entscheidungen unmittelbar bevorstehen. Im zweitgenannten Fall hat sich das ZDF gerade erst entschuldigt (DWDL.de berichtete).

Zu einer Panne aus der Kategorie "kurios" ist es nun am Dienstagabend im Ersten gekommen. Beim Sender war die Frauenfußball-Partie zwischen Deutschland und den USA zu sehen, es war immerhin das Halbfinale des olympischen Turniers. Nach 11 Minuten und beim Stand von 0:0 kam es dann plötzlich zu einem ungewohnten Bild. Da waren für wenige Sekunden nicht die Fußballerinnen auf dem Platz zu sehen - sondern Thomas Müller in einem Pferdestall. Der Fußballprofi, der seine DFB-Karriere gerade erst an den Nagel gehangen hatte, scharrte da, zusammen mit einem Pferd, mit den Hufen.

"Jetzt sehe ich hier gerade Thomas Müller mit einem Pferd. Ich glaube, der war nicht eingeplant", erklärte Kommentatorin Stephanie Baczyk, die sich aber nicht aus der Ruhe bringen ließ und den kuriosen Ausschnitt sogar noch kurz aufgriff, indem sie erklärte, dass das ja auch Motivation sein könne. "Ich hoffe, es überträgt sich auf das deutsche Team", so die Kommentatorin.

In der Halbzeitpause meldete sich aus dem Olympia-Studio der ARD auch noch einmal Esther Sedlaczek zu Wort und erklärte den Zuschauerinnen und Zuschauern: "In dem Spiel ist natürlich Pferdestärke gefragt. Aber so war es nicht geplant, dass es ein Pferd tatsächlich ins Bild schafft." Daraufhin war der Ausschnitt noch einmal zu sehen und die Moderatorin klärte auf: Bei dem Pferd handele es sich nicht um Checker, also das Pferd, das zuvor mit Christian Kukuk die Goldmedaille im Springreiten geholt hatte. Thomas Müller ist Mitbesitzer von Checker.

Von einer Sendersprecherin heißt es dazu am Abend auf DWDL.de-Nachfrage: "Während des Halbfinales der DFB-Frauen gegen die USA war Olympiasieger und Springreiter Christian Kukuk zu Gast im Studio. Dort wurde ein Gespräch mit Esther Sedlaczek aufgezeichnet. Thomas Müller ist Mitbesitzer des Gold-Pferdes, somit lag das Bild in der Regie vor und wurde fälschlicherweise eingespielt. In der Live-Sendung ist ein Fehler passiert, den wir bitten zu entschuldigen."

Glück brachte die kuriose Panne letztlich auch nicht, die DFB-Frauen verloren nach Verlängerung mit 1:0 gegen die USA. Nun geht es am Freitag im Spiel um Platz drei noch um die Bronze-Medaille, die Gegnerinnen kommen dann entweder aus Brasilien oder Spanien.

Hinweis (22:38 Uhr): Wir haben den Text um das Statement der Sendersprecherin des Ersten ergänzt.