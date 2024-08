Wenn die NFL im September in die neue Saison startet, dann wird RTL an seinem Sendekonzept schrauben. So hat der Privatsender jetzt angekündigt, "noch mehr US-Feeling" vermitteln zu wollen. Konkret will RTL neben der TV-Produktion aus dem Sendezentrum in Köln-Deutz seine Präsenz in den USA verstärken und mehr live aus den amerikanischen Stadien berichten.

Erstmals werde damit ein deutsches On-Air-Team regelmäßig an der Seitenlinie in den USA zu sehen sein, teilte RTL mit. Zum Start der neuen Saison begrüßt Moderatorin Jana Wosnitza gemeinsam mit NFL-Experte Markus Kuhn die Fans aus dem MetLife Stadium der New York Giants im US-Bundesstaat New Jersey. Das Spiel der Minnesota Vikings bei den New York Giants macht am Sonntag, den 8. September um 19:00 Uhr den Anfang, gefolgt vom Aufeinandertreffen der Washington Commanders und der Tampa Bay Buccaneers. RTL+ beginnt bereits ab 18:40 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel der Pittsburgh Steelers bei den Atlanta Falcons, das exklusiv bei dem Streamingdienst zu sehen ist.

Neu ist auch, dass RTL künftig auf feste Teams setzen wird: Während NFL-Experte Patrick Esume und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld am frühen Abend zu hören sind, übernehmen Experte Björn Werner und Kommentator Jan Stecker beim späten Spiel. Als Community Host bleibt Mitja Lafere weiterhin an Bord. Auf RTL+ wiederum komplettieren Experte Adrian Franke, Kommentator Frederick Schulz sowie Community Host Alex von Kuczkowski die Crew. Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, die ohnehin in den USA leben, sollen vermehrt aus den Staaten berichten.

Die NFL-Saison beginnt unterdessen bereits in der Nacht zum 6. September mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Super-Bowl-Champion aus Kansas City und den Baltimore Tavens. Die Übertragung bei RTL beginnt ab 1:50 Uhr, nachdem ab 0:45 Uhr schon die Dokumentation "Jakob Johnson - Niemals aufgeben" laufen wird.