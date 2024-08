RTLzwei hat für den Spätsommer eine neue Staffel seiner Doku-Reihe "Reeperbahn privat! Das tägliche Leben" auf dem Kiez in Aussicht gestellt. Ab dem 29. August sind jeweils um 20:15 Uhr am Donnerstagabend insgesamt fünf neue Folgen des Formats eingeplant. 2024 hatte der Sender von der Produktion aus dem Hause Story House Productions GmbH noch keine frische Ausgabe im Programm, 2023 liefen sechs Stück – im Winter mit über fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Jungen, im Herbst dann mit zirka fünf Prozent.

In der neuen Staffel sollen bekannten Gesichtern wie Koberer Fabian, Jezz und Krümel sowie Dragqueen Vanity Trash auch Kiez-Neulinge wie Victoria begleitet werden. Sie hat große Pläne und will als Striptease-Tänzerin auf der Reeperbahn durchstarten. Dabei übersieht sie aber die Gefahren, die das Milieu mit sich bringen kann. Ein Sicherheitstraining gemeinsam mit anderen Frauen vom Kiez soll die junge Stripperin auf den Ernstfall vorbereiten.



Erneut dabei ist also Koberer Fabian, der seit über drei Jahrzehnten auf dem Kiez heimisch ist. In der neuen Staffel will er seinen 50. Geburtstag in großem Stil auf der Partymeile feiern. Koberer Fabian und seine Frau Franzi wollen wieder mehr Abwechslung in ihren Ehealltag bringen. Deshalb plant der 50-Jährige eine ganz besondere Aktion, mit der er Franzi überraschen will…

RTLzwei versteht "Reeperbahn privat" als "gefühlvoll erzählte Doku-Serie", die den Protagonisten auf Augenhöhe begegnen soll und ihren Geschichten entsprechend Raum gibt. Gleiches gilt ja auch für "Hartz und herzlich", das ebenfalls ab Ende August mit neuen täglichen Folgen auf dem früheren "Köln 50667"-Slot läuft. Auch hier hat RTLzwei versichert, "Zusammenhalt und positive Werte" vermitteln zu wollen.