Gleich zwei Projekte mit erotischem Einschlag liefert Wiedemann & Berg. Einerseits ist da ein Film mit dem Arbeitstitel "Fall for Me" rund um eine "aufregende Affäre auf Mallorca" für den Streamingdienst Netflix. Andererseits der Film "Un/Dressed", für den nun auch ein Starttermin beim Streamer Prime Video kommuniziert wurde. Die nach Prime-Angaben "fesselnde Dreiecksgeschichte" soll ab dem 20. September verfügbar gemacht werden.

Jungunternehmerin Elle steht vor einer schwierigen Entscheidung, als sie sich zwischen zwei Männern hin- und hergerissen fühlt: Thilo, dem Erben einer einflussreichen Hamburger Familie, und Ben, einem verurteilten Totschläger. Während Elle versucht, mit Thilo ihre Zukunft zu planen und das Modehaus ihrer Großmutter in eine neue Ära zu führen, erlebt sie mit Ben das größte erotische Abenteuer ihres Lebens. Doch Bens Anwesenheit ist nicht zufällig - er beschützt Elles Großmutter Margot, die anonyme Drohungen erhält. Während Elle tiefer in Bens Welt eintaucht, enthüllt sie Geheimnisse über Thilo, die alles zerstören könnten, was Margot über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat.



Tim Trachte, zuletzt etwa bei der Sky-Serie "Drift" an Bord, hat Regie geführt, das Originaldrehbuch kommt von Stefanie Sycholt. Als Executive Producer fungieren Christina Henne, Quirin Berg, Max Wiedemann und Oliver Vogel. Besetzt wurden unter anderem Lena Meckel, Malik Blumenthal und Gerrit Klein. Auch Brigitte Karner und Roman Knižka gehören zum Cast.

Prime Video setzt derzeit stärker als früher auf Filme. Schon erschienen ist ein Film über Steffi Graf, er wurde im Umfeld der Wimbledon-Übertragungen gestartet. Geplant ist zudem ein Antikriegsfilm, der auf den Namen "Der Tiger" hört. Pantaleon Films steht hinter diesem Projekt.