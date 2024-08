Fans von "In aller Freundschaft" können demnächst noch einmal sehen, wie in dem Dauerbrenner alles begann. Möglicht macht das ARD Media, das kostenpflichtige Streaming-Angebot der ARD. Hier soll ab dem 5. September ein Großteil der Folgen der Krankenhausserie verfügbar gemacht werden.

Konkret zeigt ARD Media ab dem 5. September zunächst die erste Staffel, danach wird jede Woche eine weitere Staffel verfügbar gemacht. Insgesamt 19 Staffeln von "In aller Freundschaft" sollen auf diese Weise künftig über den Streamingdienst abrufbar sein, kündigte die WDR Mediagroup an. Auf diese Weise kann ARD Plus seinen Abonnentinnen und Abonnenten eine weitere lang laufende Serie anbieten. Seit einiger Zeit bietet man bereits die "Lindenstraße" vollständig zum Abruf an (DWDL.de berichtete). Nun heißt es, dass dieser Bereich bei ARD Plus in Zukunft noch erweitert werden soll.

Produzent von "In aller Freundschaft" und sämtlichen Ablegern ist die Saxonia Media, der Vertrieb liegt bei Bavaria Media.