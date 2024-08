Bei Joyn steht "Der Upir" in den Startlöchern, Disney+ arbeitet an "City of Blood", in der ARD entpuppt sich eine Krimi- als Vampirserie und auch im ZDF sind bald die Blutsauger los: Dort steht im Oktober die achtteilige Serie "Love Sucks" auf dem Programm. Alle Folgen stehen ab dem 11. Oktober in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit und werden ab Donnerstag, 31. Oktober ab 20:15 Uhr - also an Halloween - dann auch linear in ZDFneo ausgestrahlt. In den Hauptrollen sind Havana Joy Josephine Braun und Damian Hardung zu sehen, der gerade erst mit "Maxton Hall" einen großen Erfolg feierte.

Und darum geht's: Obwohl er den Abend lieber im Kunstmuseum mit Elisabeth (Eveline Hall) verbringen möchte, lässt sich Ben (Damian Hardung) von seinem Bruder Theo (Rick Okon) mit auf den Rummel schleppen und zum Preisboxen überreden. Dort schickt Zelda (Havana Joy Josephine Braun) Ben mit nur einem Haken auf die Bretter. Ein magischer Moment, und beiden ist sofort klar: Das ist Liebe auf den ersten Blick!

Was die zwei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Ben ist Vampir, und Zelda gehört einer Familie von Vampirjägern an – ein düsteres Geheimnis. Zeldas Vater (Stipe Erceg) und ihr Bruder Branko (Dennis Scheuermann) wollen die unsterblichen Blutsauger ausnahmslos vernichten. So stehen sich zwei dysfunktionale Familien feindlich gegenüber, zwischen deren unversöhnlichen Fronten Ben und Zelda alles versuchen, um einen Platz für ihre junge Liebe zu finden.

"Love Sucks" wurde auf dem Filmfest München mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis als beste TV-Serie ausgezeichnet. Studio Zentral hat gemeinsam mit der U5-Filmproduktion produziert. Regisseur Andreas Prochaska und Regisseurin Lea Becker inszenierten Serie, die Drehbücher stammen von Marc O. Seng (Headautor), Julia Penner und Thorsten Wettcke. Die Koproduzenten sind Katrin Haase und Oliver Arnold, die verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Petra Tilger und Nadja Grünewald-Kalkofen, für die ZDFneo-Koordination zeichnet Christiane Meyer zur Capellen verantwortlich.

Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, sagte im Herbst anlässlich des Drehstarts: "Wir waren sofort angetan von der Idee, eine Vampir-Serie auf einem Rummel an der Stadtgrenze anzusiedeln, auf dem die Zeit still zu stehen scheint. Und das inmitten der heutigen deutschen Banken-Metropole Frankfurt, zwischen Hochhäusern und alten Villen." Die damalige ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda: "'Love Sucks' überrascht, reißt mit und ist mystisch-verführerisch erzählt – eine High-End-Serie, die sowohl inhaltlich als auch durch ihren jungen sowie renommierten Cast auffällt. Wir freuen uns auf das außergewöhnliche Highlight in unserem Portfolio."

Unterdessen gibt's auch einen Starttermin für die neue Staffel von "Jenseits der Spree": Die Krimiserie mit Jürgen Vogel und Aybi Era wird ab dem 8. November freitags im ZDF fortgesetzt. Das Staffelfinale bildet dann das schon vor längerem angekündigte Crossover mit der ZDF-Serie "Die Chefin". Die beiden Teams sind darin gemeinsam einem Pharmaskandal auf der Spur.