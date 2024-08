ARD und ZDF haben eine positive Olympia-Bilanz gezogen. Durchschnittlich 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten demnach die Live-Übertragungen im ZDF, im Ersten waren es sogar 3,62 Millionen. In beiden Fällen lag der Marktanteil bei mehr als 30 Prozent. Die Eröffnungsfeier war nach Angaben der ARD mit 10,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zugleich die meistgesehene Olympia-Übertragung seit 20 Jahren.

Bemerkenswert sind allerdings auch die Abrufzahlen in den Mediatheken. Nach Angaben der ARD wurde das Angebot bis Samstag rund 225 Millionen Mal abgerufen, das entsprach 65 Millionen Nutzungsstunden. Die meisten Aufrufe hatte dabei am Donnerstag das Basketball-Halbfinale der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Frankreich mit insgesamt 2,4 Millionen Aufrufen.

Das ZDF verweist zudem darauf, dass die eigene Mediathek in den Olympia-Wochen im Schnitt 8,62 Millionen Visits pro Tag erreichte. An den Tagen, an denen die Spiele im ZDF übertragen wurden, zählte man sogar 9,93 Millionen Visits pro Tag. Das seien 62 Prozent mehr als bei den Olympischen Spielen in Tokio gewesen. Das Online-Angebot "ZDF Nachrichten und Sport" erreichte zudem im Schnitt 5,05 Millionen Visits pro Tag und an den Übertragungstagen im ZDF im Schnitt 6,21 Millionen Visits pro Tag. Im Vergleich zu Olympia in Tokio entsprechende das einer Steigerung von 106 Prozent. Die Livestream-Nutzung konnte gar um 190 Prozent gesteigert werden. Der erfolgreichste Event-Livestream war jener vom zweiten Wettkampftag mit 2,05 Millionen Views.

Erfolgreich waren augenscheinlich auch die begleitenden Dokumentationen in der Mediathek. Nach Angaben der ARD erzielte der Dreiteiler "Olympia 2024 - Die Hintergründe" bislang knapp 700.000 Abrufbrufe, "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" wurde sogar rund 1,2 Millionen Mal abgerufen. Die aktuelle Staffel von "Generation F - Zeit für Sportler:innen" brachte es auf weitere 660.000 Abrufe.

"Die Olympischen Spiele interessieren die gesamte Gesellschaft in Deutschland. Egal ob Jung, ob Alt, Mann oder Frau, egal ob Tischtennis, Hockey, Leichtathletik, Basketball oder Golf – in den letzten zweieinhalb Wochen wurde eingeschaltet, geklickt, gestreamt, im Relive angesehen, über Social Media verfolgt und das über alle olympischen Sportarten", sagte Gerd Gottlob, ARD-Teamchef für Olympia. "ARD und ZDF haben es mit ihrer Vielzahl an Angeboten geschafft, die Menschen in die Welt von Olympia mitzunehmen und sie für die Leistungen der Athletinnen und Athleten zu begeistern. In Anbetracht des Aufwands, den wir crossmedial über alle Angebote betrieben haben, ist das eine wunderbare Bestätigung für alle Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Riesen-Projekt befasst waren."

Ein ähnliches Fazit zog auch ZDF-Sportchef Yorck Polus. "Paris hat gezeigt, dass die Idee von Olympia lebt und die Menschen begeistert", sagte er. "Die Spiele haben mit ihrer sportlichen Vielfalt auch wieder viele jüngere Menschen stärker angezogen als zuletzt. Diese Begeisterung konnten wir zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern transportieren. Wir sind hoch zufrieden mit dem Zuschauerinteresse im TV, aber auch auf den digitalen Plattformen."