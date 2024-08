In der Nähe von Ravensburg haben die Dreharbeiten für die neue Serie "Tschappel" begonnen - und zumindest die meisten Leute aus der Umgebung dürften mit dem Titel auch sofort etwas anfangen können. "Tschappel" ist nämlich ein schwäbischer Ausdruck für einen "Trottel" oder "Depp". Und genau diesen spielt Jeremias Meyer in dieser Serie, die die erste Produktion der im Juni 2022 von Charlotte Groth und Maximilian Greil gegründeten Produktionsfirma LAX Entertainment (einer Tochter der ndF) ist und bei der sie gemeinsame Sache mit Apollonia Film (Produzenten: Paul Beck und Marius Beck) machen.

Dieser Tschappel hört auf den Namen Carlo Brenner und hängt gemeinsam mit seinen besten Freunden Blabla (Sebastian Doppelbauer) und Aydin (David Ali Rashed) in seiner oberschwäbischen Heimat ab. Carlo ist auf der Suche nach sich selbst, weiß nicht was er mal werden soll und hatte noch keinen Sex. Dafür hat er sehr viele Ideen, wie man sich die Langeweile auf dem Dorf vertreiben kann - und das sind nicht immer nur die besten, schließlich kommt sein Ruf als Tschappel nicht von ungefähr.

Nach dem Abi soll eigentlich alles anders werden: Carlo steht kurz vor einem heiß ersehnten und lange erspartem Work-&-Travel-Jahr in Australien. Davon erhofft er sich all das, was ihm die schwäbische Provinz bisher vorenthielt: Surfen, Sex und Selbstbestimmung. Doch der Traum zerplatzt, als er in der Nacht des Abiballs den geliebten Oldtimer seines Vaters (Bernd Gnann) zu Schrott fährt. Zum Abstottern des Schadens wird Carlo zu einem Sommer mit Work-ohne-Travel in der Gastwirtschaft seiner Eltern verdonnert, bei Maultaschen statt Melbourne, und das mit dem Surfen hat sich auch erledigt. Wenn es wenigstens mit dem Sex und der Selbstbestimmung klappen soll, muss Carlo eben dort neu anfangen, wo alles immer beim Alten ist. In seiner Heimat, "in fucking Hintervorderbach", wie es in der Beschreibung der Serie heißt.

Die Drehbücher zu „Tschappel“ schrieben Marius Beck und Marc Philip Ginolas. Regie führen Marc Philip Ginolas und Carly Coco. In weiteren Rollen sind neben den oben genannten unter anderem Bärbel Stolz, Nina Gnädig, Mina-Giselle Rüffer, Lukas "Cossu" Staier, Alexander Schubert und Harald Schmidt zu sehen. Die Redaktion liegt bei Berit Teschner, ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd. Die Dreharbeiten dauern noch bis Ende September, einen Sendetermin gibt es noch nicht.